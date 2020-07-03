後疫情時代還有三隻黑天鵝蠢動 下半年經濟勾字形緩步復甦機率大

隨著疫情趨緩，各國央行陸續推出振興經濟模式，外銀預期，全球今年經濟基本面將呈現勾型復甦，儘管全球央行接力撒錢但在疫情恐二度爆發、美中關係緊張，以及年底登場的美國大選，三大不確定因素仍是干擾市場的黑天鵝，下半年經濟將呈現勾字形緩步復甦。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡指出，全球經濟成長動能有機會在後疫情時代隨著經濟活動解封後逐步復甦，屆時基本面可望築底後回穩，預估全球經濟基本面可能呈現勾字形復甦。

陳太齡表示，後疫情時代，各國陸續解封復工後，投資人應將關注焦點由上半年的疫情衝擊，轉向危機之後的重建與低利率新常態，以中長線來看，看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。

滙豐私人銀行則預期，今年全球經濟將衰退 4.8%，明年可望反彈跳增至 5.1%，美中兩大經濟體中，美國國內生產總值恐出現 6.4% 的縮減，中國國內生產總值增長則放緩至 1.7%，而兩國經濟 2021 年可望恢復至 3.6%、7.5% 增長率。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲分析，新冠肺炎疫情第二波感染威脅，讓各國經濟重啟步伐反覆而參差，預料經濟將以 U 型力道復甦。

在投資標的部分，范卓雲表示，亞洲市場美元債劵受惠於企業信貸品質優良，比起已開發國家同等信貸評級的債劵提供更可觀的利差，建議可配置美元及人民幣計價的中國企業債券偏高的配置，並預期高收益率和寬鬆政策支持下，將持續吸引追求收益的國際資金流入中國債券市場。