〈美股盤後〉二次封鎖恐來襲 道瓊回吐本週漲幅 台積電ADR漲逾3%

週四 (9 日) 華爾街利空消息不斷，美國各州新冠確診持續刷新高、二次大封鎖恐來襲、美國法院判川普敗訴、競爭對手拜登接連發表不利股市言論，促使美元走強、債市上漲、原油下滑。

美股四大指數晴雨交加，道瓊抹去本週漲幅，下滑近 400 點，但科技股逆勢上漲，助力那指再創新高。

美國公衛權威週四福奇早前建議，美國已有多州新冠疫情加速擴大，這些州應該像三月疫情首襲一樣，再次考慮全面大封鎖，但隨後他發表自相矛盾的言論：「與其說再次封鎖，不如說要讓各州暫停重啟計畫。」

美國總統大選的相關消息亦動搖華爾街信心。美國最高法院裁定，紐約市檢察官有權調查美國總統川普的紀錄，恐將影響川普連任機會。

此外，川普的競爭對手、前副總統拜登 (Joe Biden) 在賓州發表經濟演說，拜登稱，建設美國的不是華爾街銀行家和 CEO，早該結束股東資本主義時代。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,206 萬例，死亡數突破 55 萬例。

美國迄今累計確診數超過 305 萬，死亡人數至少 13.2 萬。佛州創單日死亡數新高，亞利桑那州新增確診激增至 4057 例，創下 6 天來最高，美國至少有 12 州已暫停或推遲重啟計劃，

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 361.19 點，或 1.39%，收 25,706.09 點。

標普 500 指數下跌 17.89 點，或 0.56%，收 3,152.05 點。

那斯達克指數上漲 65.89 點，或 0.63%，收 10,558.39 點。

費城半導體指數上漲 26.96 點，或 1.32%，收 2,076.72 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收漲，非必需消費品、通訊服務、資訊科技板塊領漲；工業、能源和金融板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體上漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.29%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；臉書 (FB-US) 上漲 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.70%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。Walgreens (WBA-US) 下跌 7.76%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.20%；聯合技術 (RTX-US) 下跌 4.75%；波音 (BA-US) 下跌 3.71%；高盛 (GS-US) 下跌 2.68%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.13%。

費半成分股多續揚。AMD (AMD-US) 上漲 7.16%；美光 (MU-US) 上漲 3.52%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.30%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.87%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.72%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.50%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.58 %。

焦點個股消息

全美最大房貸銀行富國銀行準備在今年晚些時候裁員，該公司週四還宣布，新客戶進行大額抵押貸款再融資前，資金餘額至少要有 100 萬美元。富國銀行 (WFC-US) 週四股價下滑 2.12% 至每股 24.04 美元。

美國規模最大的連鎖藥店 Walgreens (WBA-US) 週四盤前公布 2020 財年第三季財報，由於疫情導致人流量下滑，人事及清潔相關成本提高，造成 Walgreens 於 Q3 報稅後虧損，且獲利表現不如市場預期，其股價重挫 7.76% 至每股 39.01 美元。

華爾街分析

瑞銀交易大廳主任 Art Cashin 表示：「最高法院的裁決動搖了市場，因為這可能打擊川普連任的機會。」「此消息沒有帶來驚嚇多頭那般龐大的拋售，市場在一個相對環境下走下行。」

R.W. Pressprich & Co. 公債與機構交易部主管 Larry Milstein 稱：「如今市場情緒明顯轉為負面，而對新冠擔憂似乎是最大的問題，真正引發關注的是第二波疫情衝擊將影響全球經濟。」

本周科技股表現優於大盤，ChartSmarter 創始人 Douglas Busch：「許多企業都受益於居家禁令。從技術角度來看，我希望看到一些主要科技股出現盤整，但我認為該類股還有進一步上漲的空間。」

華爾街開始將注意力轉向第二季財報季，根據 Refinitiv 的 IBES 數據，預計標普 500 強企業年度利潤將年降 40% 以上，這將是自 2008 年金融危機以來最大季度利潤下降。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示：「財報季即將到來，看到了一些令人不安的趨勢，我預計會出現很多令人困惑的數據和財測。」