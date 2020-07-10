福奇：疫情嚴峻的美國各州 應考慮二度大封鎖

週四 (9 日) 美公衛權威福奇建議，美國已有多州新冠疫情加速擴大，這些州應該像三月疫情首襲一樣，再次考慮全面大封鎖。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,206 萬例，死亡數突破 55 萬例。

美國迄今累計確診數超過 305 萬，死亡人數至少 13.2 萬。佛州出現創紀錄的死亡數，亞利桑那州單日確診激增至 4057 例，創下 6 天來新高。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇週四表示：「美國疫情呈指數級增長，單日確診數從平均 2 萬到 4 萬、再到 5 萬，這是翻倍式增長。」

福奇稱：「如果持續翻倍… 任何疫情嚴重的州政府都應該認真考慮再次封鎖。這不該是我斷言，因為每個州狀況都不一樣。」

全美已有 36 個州疫情升溫，佛州的狀況最為嚴重，但上月底佛州州長 Ron DeSantis 明確表示，不會再關閉經濟活動，並拒絕規定當地民眾戴口罩來防疫。儘管受災特別嚴重的縣和市的地方官員可能會自行處理此事。

Ron DeSantis 稱：「我們不會走回頭路、封鎖一切，我不認為重新開放是真正驅動疫情的因素，人們去上班不是主因。」

此外，相對於福奇 (Anthony Fauci) 悲觀稱美疫情真的不好，川普週二反駁：「我認為我們現在狀況很好。」

川普稱：「我不認同福奇的說法，福奇對戴不戴口罩提出反覆的糟糕建議… 我想再過個 2 至 4 週再來評斷，我認為屆時我們會處於非常好的情況。」