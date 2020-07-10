〈財報〉疫情導致Walgreens第三季虧損 計畫裁員4000人

美國規模最大的連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 於週四 (9 日) 美股盤前公布 2020 財年第三季財報，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致人流量的下滑，再加上疫情期間人事及清潔相關成本提高，造成 Walgreens 於 Q3 報稅後虧損，且獲利表現不如市場預期。

財報表現不佳的消息導致 Walgreens 股價應聲下跌，於台北時間週五 (10 日) 凌晨 0 時許下跌 9.1%，報每股 38.44 美元。

Walgreens 股價日 k 線圖

Q3(截至 5 月 31 日) 財報關鍵數據：

營收：346.3 億美元，優於市場預估值 343.6 億美元，且略高於去年同期 345.9 億美元

稅後淨損：17.1 億美元，去年同期報稅後淨利 10.3 億美元

每股虧損：1.95 美元，去年同期報每股盈餘 1.13 美元

調整後每股盈餘：0.83 美元，低於市場預估值 1.17 美元

Walgreens 表示，第三季虧損主要來自於英國市場，另外，低毛利率產品銷售增長、供應鏈成本增加、以及人事和清潔相關費用提高，皆是造成獲利表現不佳的原因。Q3 因為新冠疫情影響所增加的費用，為每股 0.61 至 0.65 美元。

為了改善公司獲利能力並削減成本，Walgreens 表示，將會對英國連鎖藥妝店 Boots、及連鎖眼鏡店 Boots Opticians 進行裁員，規模達 4000 人。

Walgreens 表示，將會致力於成本結構的改善，並於 2022 年前削減 20 億美元的成本，另外，公司將會持續擴大對於數位業務的投資，並在現有店面增加健康照護服務。

Walgreens 財務長 James Kehoe 表示，目前公司應針對財務面及營運面的改善，儘快採取因應措施。

雖然疫情衝擊 Walgreens 於英國市場的業績表現，但美國店面於第三季的銷售卻成長了 3%，高於市場預估的下滑 0.2%。其中，藥局業務的同店銷售則增長了 3.5%。