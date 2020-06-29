受惠線上銷售增加 南韓5月份零售銷售年增2%

根據南韓產業通商資源部在週一 (29 日) 公布的最新數據顯示，受惠於疫情期間民眾轉向線上購物並帶動相關銷售，南韓 5 月份國內零售額較去年同期增長了 2%。

數據顯示 ，南韓 5 月份國內零售商的總銷售額達到了 11.63 兆韓元 (96.5 億美元)，高於去年同期的 11.4 兆韓元。

成長主因來自於線上平台的銷售增長，線上平台在此期間的營收年增 13.5%。線上商店的食品銷售額增長了近 39%，日用品和家具的銷售額也增長了 22.7%。此外，線上商店中電子產品的出貨量增長了 20%。

在 5 月份，南韓民眾為配合該國的社交隔離政策以及對疫情的擔憂，持續避免外出至商店購物。當地實體銷售商店 5 月份的銷售額較去年同期下跌 6.1%，除便利商店外，百貨商場、大型超市的銷售額均大幅下滑，分別下跌了 9.7% 和 7.4%。由於對衛生用品的需求增加，便利商店的銷售額則增長了 0.8%。

在 2019 年，南韓零售額年增 4.8%，線上購物整體營收增長了 14.2%，而實體商店的營收入下跌了 0.9%。

南韓央行曾表示，隨著民眾通過儲蓄和線上購物來應對疫情危機，通貨膨脹可能在一段時間內保持低位。央行也指出，政府當局最新的擴張性政策旨在應對疫情，不太可能因此推高物價。

南韓目前確診病例數超過 12,700 例，死亡病例為 282 例。首爾市和京畿道在近期出現多宗當地教會相關的集體感染案例，也引發了對南韓對新一輪疫情襲來的擔憂。