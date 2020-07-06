受疫情衝擊 南韓5月份遊客人數大跌99.5%

新冠肺炎 (COVID-19) 持續延燒，各國祭出旅遊限制來遏止疫情的傳播。根據韓國旅遊組織 (KTO) 在週一 (6 日) 公布的最新數據顯示，受疫情的衝擊，南韓 5 月份遊客入境人數暴跌了 99.5%。有業內分析師認為，由於可能面臨第二波疫情，訪韓遊客人數恐將在短期內恢復。

KTO 的數據顯示，5 月份僅有 6111 名外國遊客造訪南韓，相較於去年同期的 123 萬人，大跌 99.5%。不過，與 4 月份的 5,135 人相比略有上升，但仍較 3 月份時約 31,500 人，2 月份的近 504,000 人和 1 月份的 103 萬人大幅下跌。

KTO 的統計數據也顯示，南韓 5 月份的總入境人數為 30,861 人，較去年同期下跌了約 98%。其中，赴韓旅遊的美國遊客人數最多，為 2,996 人，其次是菲律賓的 725 人和印尼的 581 人。而來自中國的遊客從去年同期的 41 萬人下降到只有 178 人，而來自日本的遊客從 28 萬人下降到 45 人。

儘管全球有部分經濟體已經逐步重新開放，並放寬了旅行限制，但業內人士仍對南韓的遊客數量前景表示悲觀，理由是美國和其他國家的恐爆發第二波疫情。

除了遊客數大跌外，國際貿易市場需求也遭受疫情的嚴重衝擊。據南韓全國經濟人聯合會 (FKI) 的數據顯示，受到疫情的影響，南韓排名前 100 強的企業在 1 月至 3 月期間第一季的海外營收較上一季下跌 10% 至 170.42 兆韓元。其中，包括三星電子、LG 電子、SK 海力士、現代汽車等企業，受到疫情的打擊最為嚴重。