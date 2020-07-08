疫情衝擊 3月來近7萬名科技新創員工失業

研究和諮詢公司 Gartner 高級研究主管 Max Azaham 表示，新創公司是 IT 產業創新的重要來源，但如今受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊而現金吃緊，不少新創公司進行了裁員，全球有近 7 萬名科技新創公司員工失業。

Azaham 表示，新冠肺炎疫情使新創投資者更加厭惡風險，導致募集資金不到 1 億美元的 IT 新創公司投資資本急劇下跌。為應對資金下滑，不少新創企業被迫進行裁員以削減成本。

根據英國經紀商 BuyShares 的報告顯示，截至今年 3 月底，全球有近 7 萬名科技新創員工失業，其中多數以交通、金融和旅遊領域為主。報告中也表示，包括矽谷在內的舊金山地區的新創企業已經裁員超過 25,500 人，其中包括 Uber、Groupon 和 Airbnb 等知名企業。

今年以來，新創企業持續削減成本，以彌補外部資金的損失。據市場情報公司 CB Insights 的數據顯示，第一季全球對新創企業投入的私人資金市場下跌至 670 億美元，較去年同期下跌 22%。

科技諮詢公司 Hampleton Partners 董事 Jonathan Simnett 表示，多年來，新創公司和其他小型科技公司一直是大型公司新興技術和資深勞工的主要來源，此外，大企業通常將收購新創公司視為 IT 部門研發的一種形式。

Simnett 表示，新冠肺炎疫情衝擊了整體經濟中各個領域對新創的需求，特別是電子商務和 IT 服務等領域。