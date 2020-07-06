疫情期間救經濟 南韓政府擴大「新政」規模至逾1兆韓元

據韓媒報導，南韓將在未來 5 年將文在寅「新政 (Korean New Deal)」計畫規模擴大約 3 分之 1，至超過 100 兆韓元 (840 億美元)。

這個由南韓總統文在寅提議的所謂「新政」計畫，旨在為新冠肺炎疫情後的成長引擎提供資金，重點集中在科技和綠色產業，原本預定投入 76 兆韓元。

據韓聯社週日 (5 日) 引述政府官員消息，表示這一計畫已經擴大到更多產業，規模也因此加大，進一步細節要到 7 月中才會公布。

隨後，南韓財政部於週日晚些時候發表聲明，表示政府本月會發表一個全面的「新政」計畫，但總金額尚待確定。

據消息人士指出，「新政」計畫主要包括 3 個部分：數位科技、環保與人文。

在科技部分，投資將集中在資訊及人工智慧上，其應用範圍也將擴展至教育和醫療保健。

作為促進該國科技產業計畫的一部分，政府將創建一個涵蓋 15 個行業的大數據平台，並允許企業訪問。政府還將擴大在 Covid-19 流行期間，臨時許可的遠距醫療治療的補貼。並在教育上，在全國所有小學、初中及高中，均安裝 Wifi，建立用於數位學習的基礎建設。

根據綠色新政，南韓計畫在 2022 年前，支持 100 家以環境為重點的公司，以幫助他們將業務從研究推向市場。

在人文部分，主要涉及加強社會安全網，包括向自由業及其他非正規工人提供就業保險。

南韓國會上週五批准 35.1 兆韓元的補充預算，這是今年的第 3 次，也是史上最大的一次。大部分資金將用於幫助企業和家庭應對疫情帶來的直接打擊，但其中一部分，將專門用於更長期的「新政」。