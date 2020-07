〈車市〉搭新環保法規 宏佳騰推首款七期環保輕檔車

為因應環保署今年起推動機車七期環保法規,機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (8) 日宣布,推出旗下首款七期環保輕檔車 MY 150 Retro ABS,也是市面上唯一台廠 10 萬元以下搭載 ABS 的輕檔車,搶攻年輕市場,而隨著三倍券將發放,宏佳騰看好此車款可望延續 MY 150 的銷售佳績。

台灣 6 月機車銷售達 80837 台,年增 17.3%,累計上半年銷售 403182 台,年增幅 2%,顯示二輪車市場並未明顯受疫情影響,仍具備強勁買氣。

統計前 5 月,宏佳騰銷量為 3975 台,年增 248%,宏佳騰執行長林東閔表示, 宏佳騰機車自 2011 年推出 MY 車系以來,深受消費者歡迎,此次檔車冠軍銷售車款 MY 150 首度推出新款 MY 150 Retro ABS,搭載頂規雙迴路 ABS 防鎖死煞車系統,並配備全新鋁合金材質加厚三角台、可調式寬把與七期環保引擎,藉此擴大搶攻年輕客群。

由於政府今年起大力推動七期環保機車,在補助上釋放大利多,宏佳騰說明,更換七期環保車有補助,若更換車輛搭載 ABS 也另有獎勵,加上各縣市政府補貼方案,以雲林縣為例,汰舊換新最高可省 16300 元,可望激勵相關車款的銷量。