〈車市〉搭新環保法規 宏佳騰推首款七期環保輕檔車

為因應環保署今年起推動機車七期環保法規，機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (8) 日宣布，推出旗下首款七期環保輕檔車 MY 150 Retro ABS，也是市面上唯一台廠 10 萬元以下搭載 ABS 的輕檔車，搶攻年輕市場，而隨著三倍券將發放，宏佳騰看好此車款可望延續 MY 150 的銷售佳績。

台灣 6 月機車銷售達 80837 台，年增 17.3%，累計上半年銷售 403182 台，年增幅 2%，顯示二輪車市場並未明顯受疫情影響，仍具備強勁買氣。

統計前 5 月，宏佳騰銷量為 3975 台，年增 248%，宏佳騰執行長林東閔表示， 宏佳騰機車自 2011 年推出 MY 車系以來，深受消費者歡迎，此次檔車冠軍銷售車款 MY 150 首度推出新款 MY 150 Retro ABS，搭載頂規雙迴路 ABS 防鎖死煞車系統，並配備全新鋁合金材質加厚三角台、可調式寬把與七期環保引擎，藉此擴大搶攻年輕客群。

由於政府今年起大力推動七期環保機車，在補助上釋放大利多，宏佳騰說明，更換七期環保車有補助，若更換車輛搭載 ABS 也另有獎勵，加上各縣市政府補貼方案，以雲林縣為例，汰舊換新最高可省 16300 元，可望激勵相關車款的銷量。