0056連兩日刷新紀錄 兩大優勢卯勁吸金

台股昨 (7) 日盤中創下 30 年來新高後，今日換手再攻，元大高股息 ETF(0056-TW) 繼昨（6）日以 30.02 元寫盤中最高價、29.83 元寫收盤價新高紀錄後，今天多單持續力挺盤中漲逾 1%，蓄勢再戰歷史新高；法人表示，元大高股息 ETF 配息率高、加上年年填息，兩大優勢吸引資金卡位。

元大高股息 ETF 為 ETF 人氣王，向來是投資市場熱門標的，尤其 2019 年配發 1.8 元，配息率逾 6%，更引發投資人熱烈討論，0056 近兩日連連刷新紀錄，法人分析，台股擁有高息與高成長力優勢，向來受投資人青睞，尤其近來國際資金充裕，在資金行情的推升下，有助形成台股支撐力道，連帶台股龍頭企業、0056 等指標 ETF 也將連帶受惠。

0056 歷年平均配息 1.385 元、配息率 4.6%、填息天數 126 天，其中 2014 年更僅 43 天便順利填息達陣，2019 年也於同年順利填息達陣，也因其具有 ETF 波動較低的特性，但又兼具股息收益，不僅歷史配息紀錄表現不俗，更是年年填息。

即便 0056 來到相對高點，但現金殖利率仍可望有不錯的表現，加上後續具有成長動能，專家建議長期理財規劃的投資人續抱；空手的投資人則建議透過定期定額方式、分批進場。