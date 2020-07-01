〈車市〉LEXUS奪上半年成長王 坐穩豪華進口車銷售第一寶座

6 月台灣新車掛牌數 41386 台，月增 23.4%、年增 8.2%，創今年單月新高，其中，和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 不僅穩居成長王，年增 33.4%，逐漸坐穩豪華進口車的銷售王座。

和泰車說明，LEXUS 繼 5 月以 2077 台成為豪華車品牌銷售的第一名後，6 月又繳出 2451 台的銷售佳績，今年以來已有 3 個月份皆拿下豪華進口車銷售第一名。

據交通部數據監理所統計，6 月高級車市場登錄台數達 8218 台，其中 LEXUS 和 BENZ 兩大品牌更是競爭激烈，和泰車指出，直到 6 月領牌前一天為止，LEXUS 還落後賓士 296 台，但最後一天 LEXUS 大躍進，一口氣領了 613 台，創 LEXUS 單日最高的領牌紀錄，逆轉勝再次確保霸主地位。

據了解，BENZ 在水貨車大量銷售下 (占品牌銷量近 35%)，支撐了近 2 個月 BENZ 受疫情影響缺車的狀況，而 LEXUS 近幾個月表現優異，主要得力於休旅車三劍客大受歡迎。

累計上半年，LEXUS RX 車系熱銷 2104 台，稱霸中大型豪華休旅車級距，NX 車系也以 4356 台穩居中型豪華休旅之冠，跨界休旅 UX 則以 2471 台，穩居小型休旅霸主。

隨著 LEXUS 將持續推出貼近市場需求的車款，和泰車樂觀看待，下半年的成績指日可待。