中華車看下半年車市還是很難說 將強化電動車布局

中華車 (2204-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮指出，今年以來面臨新冠肺炎疫情衝擊整體經境環境，但仍積極布局內外銷市場、強化產品競爭力，特別是綠能方面，將推中華菱利電動五人客車，豐富電動機車產品線，並廣建超級快充站；而下半年車市方面，總經理陳昭文表示，6 月已開始成長，但車市景氣仍很難說，要看全球疫情影響。

嚴陳莉蓮表示，在經營團隊努力下，中華車去年表現穩健，雖受認列轉投資事業一次性資產減損影響，去年結算稅後虧損，但公司現金流和財務健全，未來產品開發依照計畫推進，不會對營運造成影響，請股東們放心。

在中國市場上，受到法規變動、疫情影響，經營環境雖更加嚴峻，但在福建奔馳和東南汽車兩大事業的整體布局下，中國事業綜合起來仍持續穩健前行。

中華車總經理陳昭文進一步表示，疫情當然有影響，但從 5 月開始回穩、6 月已有成長，業內獲利穩定，至於下半年車市景氣「還是很難說」，要看全球是否又有第二波疫情影響。

對於台灣車市，陳昭文認為，汰舊換新政策是否延續會影響購車意願，預料台灣車市規模應可維持 41-42 萬台。

中國車市方面，陳昭文指出，目前看法趨樂觀，隨著政策積極拉抬，全年應該還是可超過 2000 萬台，其中，中華轉投資的東南汽車受疫情影響較大，加上須消化國五庫存；但福建奔馳因主要走高端商務車市場，相對穩健，銷售成長中。