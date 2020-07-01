〈車市〉Gogoro搶進電動自行車市場 售價至少11.99萬元起跳

電動機車大廠 Gogoro 今 (1) 日宣布，以 Gogoro Eeyo 正式搶進電動自行車市場，售價至少 11.99 萬元起跳，其中，最貴的 Gogoro Eeyo 1s 101 限定款更要價 168,101 元，而全球首間 Gogoro Eeyo 概念店也選在台北 101 揭幕。

Gogoro 此次是首次進駐高端精品百貨，現場同步展示 Gogoro Eeyo 1s 101 限定款「極光靛」，希望藉由在國際上具高能見度的台北 101，打響進軍電動自行車市場的第一砲。

全新 Gogoro Eeyo 車系售價分別為 Gogoro Eeyo 1 119980 元，Gogoro Eeyo 1s 139980 元，而 Gogoro Eeyo 1s 101 限定款更要價 168101 元。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，不只是 Gogoro Eeyo 產品絕佳工藝的展現，更提供尊榮非凡的賞車體驗，未來除了台灣之外，也將在歐洲、美國等市場販售。

Gogoro 進一步說明，目前除了可在 Gogoro Eeyo 台北 101 概念店選購 Gogoro Eeyo 外，部分 Gogoro 門市預計 7 月下旬起陸續開放販售。