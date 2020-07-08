【財經M平方】歐洲就業優於美國 哪國是經濟復甦領頭羊？

一、疫情減災措施下，歐美失業走勢大不相同

▌ 美國

3 月以來 肺炎疫情 使歐、美相繼採取大規模減災措施，大量企業商家停工停業，導致就業市場岌岌可危。美國除了 初領失業救濟金申請人數 於 3/28 當週破紀錄創下 686.7 萬人， 4 月美國 非農就業 月增更來到 -2078 萬人（前 -137 萬）、 失業率 更高達 14.7%（前 4.4%），直到近期才稍有減緩。

▌ 歐洲

與此同時，相較於美國就業市場在 3、4 月的大幅惡化，歐洲就業數據卻顯得緩和許多，歐元區 5 月 失業率 7.4%（前 7.3%），與美國失業率自歷史低點直接飆破雙位數明顯出現差異！

註：美國為 6 月數據、德英為 5 月數據，並以 2 月數據為疫情前比較基準

為什麽會出現如此巨大的差異呢？

二、關鍵在於政府推出的就業紓困政策

▌ 歐洲政府針對「企業」推出員工保障計畫，而美國則針對「失業者」提供失業救濟金

歐洲各國政府針對疫情，推出員工就業保障計畫，直接協助企業支付勞工薪水，降低企業裁員意願；而美國主軸針對失業者推出超額失業救濟金，反而使一部分勞工離開工作岡位領取 失業金 。

▌ 什麼是員工就業保障計畫

員工就業保障計畫是政府針對因疫情無法工作的勞工紓困，該計畫由政府擔保一定比例的員工薪水（英國最高保障八成薪水、德國則是六成），以此鼓勵企業減少裁員。許多歐洲國家的政府在疫情期間都有採取類似措施，例如德國、英國、法國、義大利等。

註：德國員工就業保障計畫名為 ＂Short-Time Work＂ ；英國則取作 ＂Coronavirus Job Retention Scheme＂ ，名稱雖不同，但內容相仿。



▌ 歐洲員工就業保障計畫覆蓋高比例的僱員，將失業衝擊減到最低！

歐洲員工就業保障計畫覆蓋了數量龐大的勞工：德國 3 月至 6 月，影響 1200 萬名勞工，佔疫情前整體 27% ；英國 3 月至 5 月，影響 870 萬名勞工，佔疫情前整體 30% ，而其他國家也有類似的覆蓋率，顯示計畫有效保護大量就業，也是歐洲失業率未大幅飆升的最主要原因！

▌ 反觀美國提供優渥失業救濟金補助，一定程度抑制就業意願

美國政府除了在各州提供失業勞工救濟金外，聯邦政府另外給予每人額外 600 美元／週的失業補助。補助金額超過部分低階勞工的正常薪資，反而使得這些勞工恢復工作的意願降低，惡化就業表現。

值得注意的是，額外 600 美元／週的失業救濟補助將於 7 月底結束，目前美國正在積極討論下一輪財政刺激方案。正如 7 月投資月報 前言所述，若美國能在下輪財政方案納入類似歐洲員工就業保障計畫，對於美國 失業率 控制在雙位數以內將有一定程度挹注，也有利川普目前極為逆風的 選情 。

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