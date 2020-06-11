【財經M平方】聯準會利率、購債一次承諾 資金面行情延續？

台灣時間 6/11（四）凌晨兩點，美國聯準會公布最新利率決策會議結果，決議維持利率 0~0.25% 不變，並強調中期經濟前景的不確定性，給出利率前瞻指引及維持每月購債量的承諾，如會前預期維持寬鬆立場，M 平方五大重點解析：

一、聲明稿變化不大，近期維持 800 億 / 月購債量的前瞻指引

6 月會議聲明稿重點摘要

維持行動承諾不變：

聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

強調經濟中期前景不確定性：

美國以及全球保護公眾健康而採取的減災措施，正在引起經濟活動的急劇減少和失業的大幅增加。而需求疲軟和油價大幅下跌，抑制了通膨，同時國內外經濟活動的中斷，也嚴重影響了金融狀況，並損害了美國家庭和企業的信貸市場流動性。公共衛生危機的持續，將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通膨，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。

持續承諾利率維持低位，直至有望達到雙重使命目標：

鑑於這些事態發展，委員會決定將聯邦基金利率 的目標範圍維持在 0～0.25%，直到有信心，經濟會度過危機，並有望實現其最大的就業和價格穩定的目標。

明確近期將維持 800 億 / 月購債，並承諾繼續大規模公開市場操作：

聯準會為了支持家庭和企業信貸流動性，將在接下來幾個月，至少維持現在的購買速度，支持信貸市場平穩運作，也促進貨幣政策有效地傳遞到更廣泛的金融環境中。此外，公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作。

二、利率點陣圖釋放長期寬鬆承諾，2022 年之前不會升息

今年首度公布的利率點陣圖，可看出至少至 2022 年前，幾乎全部委員都認為需要將利率維持在目前 0~0.25% 的低位。配合釋放長期利率維持低位的寬鬆承諾，只要失業率、通膨未回穩前都不會升息。

三、聯準會預期下半年經濟復甦，長期失業、通膨將回穩

肺炎疫情爆發以來，聯準會首度給出經濟預測，可以觀察到今年 GDP 預測值為 -6.5%，而失業率、PCE、核心 PCE 分別為 9.3%、0.8%、1.0%，預計明年 GDP 將成長 5%，失業率將回穩至 6.5%，逐步看到經濟、就業市場開始復甦。

四、購債前瞻指引出爐，承諾未來數月維持 800 億 / 月的美債購買量

聯準會 3 月底正式宣布無限量 QE 購債，短短兩個月時間購買超過 1.5 兆美債，推升 Fed 資產負債表來到 7 兆水準，短時間龐大的資金挹注市場，被認為是股市能快速反彈的關鍵。不過隨著短端流動性好轉、金融市場狀況轉趨穩定，聯準會也逐步自每日 750 億購債，放緩至每日 40 億購債，而為了避免造成市場預期的不確定性，聯準會於聲明稿中給出較為明確的前瞻指引，承諾未來數月，至少會維持目前的購債速度，而隨後紐約聯儲也公布將以每月 800 億的速度購買美債、400 億購買 MBS。

除了購債以外，聯準會先前宣布的危機時期融通措施也是市場關注焦點，各項企業融通措施進展到哪了？本波股市 V 型反轉漲得又急又快，投資人該注意哪些行情重點？完整內容都在 財經 M 平方 網站。

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