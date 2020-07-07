〈書摘〉最強工作習慣：高產出的人做的事跟你不一樣

工作做不完的理由，絕大部分來自於求好心切的心態。以為這麼做對自己的工作有所幫助，卻在不知不覺中增加了自己的工作量。 認真、周到當然不是壞事，但若不懂得適可而止，到頭來把自己搞得身心俱疲，工作成效就會降低、速度也會愈來愈慢…，就陷入了惡性循環。-- 吉田幸弘

還記得去年火紅的日劇《我 準時下班》(わたし、定時で帰ります) 嗎？對照女主角每天六點準時下班的堅持，周遭同事卻是一一點出職場上的潛規則，像是「老闆還沒走，我不好意思下班」、「同事都沒下班，我準時下班好像是我沒認真工作一樣」，不知不覺加班成了常態、抱怨起工時長、工作多、身心疲勞是家常便飯，下班後疲憊不堪的狀態也影響到生活，簡直是每個上班族都有著同樣的壓力啊。

作為企業人才培育顧問，本書作者吉田幸弘並不鼓勵這樣的職場風向，反而在任職外商主管期間，勇於嘗試改造流程，讓部屬能減少加班和離職。這次鉅亨介紹樂金出版推薦的小品《最強工作習慣》，便是將他的心法用簡單好讀的文筆分享給苦惱的上班族。

簡單來說，很多情況並不需要感歎人在江湖身不由己，而可以從改變幾個工作習慣，以及對工作時間與內容的調整安排，來為自己營造高產出的工作成效，從時間節省術到人際關係培養方式，搖身一變成為工作表現眾人稱讚、還能天天準時下班的職場達人！

鉅亨整理以下本書幾個重點分享，思考看看你被戳中了幾點？作者的建議是否對你有幫助？

症狀 1：25 個工作負荷過重警訊，請先自我 check 自己的工作狀況 OK 嗎？

你是否認為……(節錄)

．自己不擅長拒絕別人

．認為工作就該好好坐在辦公室裡

．閒談是浪費時間的行為

．經常在乎上司或前輩的視線

．為了保險起見，準備資料應該愈詳細愈好

25 個不 OK 警訊，迅速健檢自己的工作狀況，如果勾選項目在 10 項以上，建議就翻開這本小書，學習高產出工作者的 42 個好習慣吧！

症狀 2：想省出更多時間，但卻花更多時間

☆總是背著很大的公事包，還老是塞滿東西嗎？

只會在包裡放必要的物品，只做自己做得到的事、帶一定會用到的東西，可以在客戶面前精準拿出文件，不用翻遍整個包包，就算只節省幾秒鐘，卻顯得更專業。想讓工作速度提升，先從幫公事包瘦身開始！

☆出現急件或上司交代工作時，你會怎麼做？

有的人習慣把不花腦的工作先完成，最重要的反而拖延到最後一刻，但既然是急件就該先從「花時間的工作」開始處理，優先做完最麻煩的大件工作，預留修改、補充資料的時間，工作效率反而增加。

☆工作快速的人，懂得安排休息時間！

工作效率高的人，會給自己安排片刻休息時間，讓大腦適度休息或學習，也能保持接下來的工作效率。

症狀 3：職場上下溝通搞不定？

☆上班會閒聊嗎？

適度地善用工作閒聊可以增進同事間的情誼，用來收集工作的重要資訊，有助於激發創意及發現問題點，有時候還能找出隱藏的關鍵點。

☆觀察同事時，你看到的是優點還是缺點呢？

掌握「讚美」的訣竅，不因人廢言，懂得看見同事的優點並稱讚他，可以讓人際關係更和諧。

☆當同事提出困難的要求時，你會怎麼做？

評估自身能力，提出可以協助的範圍，不需要把所有要求都攬下來，再來發現自己吃不下來又拉不臉回應的窘境，適時拒絕他人不是破壞職場關係，而是考量團隊整體成效。

症狀 4：過度自信或過度「壓榨」自己

☆記性絕佳，都用人腦記下所有事

心理學家 Hermann Ebbinghaus 曾提出「遺忘曲線」理論，透過實驗證明就算是已經記住的事，20 分鐘後也會遺忘 42%。因此善用「紀錄」的工作習慣，除了降低遺忘而最後趕抱佛腳的窘境，還能提升工作時的注意力或捕捉瞬間想到的靈感。

☆總是要求自己把工作做到滿分嗎？

因為害怕失敗，害怕承擔負面的責罰，就要求自己制定詳盡的計畫？工作效率固然會因為有完整的流程而順暢，但仍需視情況調整工作的完成度，不會強求把所有事情都做到完美，反而執著在一些點上而影響後面進展。

☆需要調查資訊時，你會上網查，還是問別人？

工作效率高的人，總是先嘗試詢問有經驗的同事，不僅節省時間也能培養良好關係！

☆工作不犯錯的人，都會重複做好幾次 Check！

工作效率高的人，會安排多次檢查工作，不只要 Check，還要 Double Check，避免被盲點遮蔽而沒發現問題所在，必要時也能請同事一同看看。

症狀 5：總是徘徊在崩潰或爆炸的情緒邊緣

☆在發脾氣以前，要先釐清生氣的原因！

工作效率高的人，會重視自己憤怒的理由，這樣才能真正解決問題，而不是一味顧著發洩。

☆心裡有不安的時候，該怎麼處理？

工作效率高的人，會把可能導致工作出狀況的「不安原因」都寫下來，藉此整理情緒並加以排除。

☆失敗的時候，除了反省自己的錯誤以外，你還應該……

工作效率高的人，不僅會找出失敗的原因，更會適度肯定自己的優點，讓自己能更快重新出發。

☆抽離工作場域轉換再出發的心情

工作不如意十之八九，陷入不安、不開心的負面情緒容易影響到後面的工作成效，相較之下抱持著「先把今天不如意的事收尾吧」而提早結束當天工作的人，大多擁有一種從沮喪中重新振作起來的儀式，紓壓後再出發。

當你閱讀時，利用本書的例子對比工作速度快和工作速度不佳的人的習慣，想想魔鬼藏在那些細節裡，將有助於快速檢視自己可以改善的工作習慣喔。

【書籍介紹】

(圖 / 鉅亨攝)

書名：最強工作習慣：高產出的人做的事跟你不一樣

出版社：樂金文化出版

出版日期：2020 年 7 月

【作者】

吉田幸弘 (人才培育顧問、主管訓練師)

曾任職於外商公司，以經理人的身分成功讓自己及部下的工作量大幅減少，在短短三個月之內實現零加班且離職率大幅降低的壯舉。獨立創業後，根據其自身經驗，加上從憤怒管理課程（Anger management）及心理學理論中推導出來的技巧，於日本全國各公家機關、企業、工商會議所及法人協會，舉辦以企業經營者、主管階級及一般職員為對象的研習、演講及顧問諮詢活動。每年登臺超過一百三十次，累計學員數超過三萬人。其內容因淺顯易懂且容易實踐而廣受好評。著作有《日本王牌經理人教你如何把豬隊友帶成神助手》、《九成的工作都交給部下做！》、《主管「不能做的事」》，以及在中國發行超過十五萬本的暢銷書《好主管，只需要出一張嘴》等。

【譯者】

李彥樺

1978 年出生。日本關西大學文學博士。從事翻譯工作多年，譯作涵蓋文學、財經、實用叢書、旅遊手冊、輕小說、漫畫等各領域。

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