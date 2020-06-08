〈進出口統計〉疫情衝擊我Q2出口衰退成定局 預估下半年出口恐年減2.3%

受新冠肺炎疫情影響，5 月出口值 270 億美元、年減 2%，累計前 5 月出口值累計共 1309.1 億美元，較去年同期增加 1.5%，預估 6 月出口仍難逃衰退命運，第 2 季出口衰退幾成定局，而受疫情影響預估下半年出口衰退幅度約 2.3%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，儘管積體電路與資通訊商品出口動能仍在，但受疫情影響導致國際原物料需求低迷，導致 5 月出口值仍持續衰退，預估 6 月出口值年減幅衰退幅度在負 2% 到負 5%，但因第 1 季出口仍有 3.7% 年增幅，兩個季度相互抵銷後預估上半年仍有 1% 的年增幅，但下半年出口衰退則幾乎已成定局。

財政部今 (8) 日公布 5 月進出口統計，六大主要出口貨類中，包括電子零組件與資通訊產品出口持續增成長，其中電子零組件單月出口 102.4 億美元、年增幅 13.2%；資通訊產品出口 39.5 億美元，為歷年單月第三高，年增幅 10.9%。

但礦產品、塑橡膠、基本金屬與紡織品出口則受疫情衝擊持續衰退，其中礦產品單月出口值 5.2 億美元、年減幅高達 57.3%，紡織品單月出口值 5.3 億美元、年減 35.1%；塑橡膠單月出口值 16.1 億美元，基本金屬出口值 20.5 億美元，分別較去年同期減少 19.9%、15.2%。

累計前 5 月出口，電子零組件出口值 495.14 億美元、年增幅 19.4% 居冠，資通訊產品出口值 176.2 億美元、年增幅 9.5%；礦產品出口值 38.55 億美元、年減幅 31.4% 表現最為疲弱，另外，塑橡膠與化學品前 5 月出口值也有 1 成以上減幅。

展望後市，蔡美娜表示，目前市場仍持續受疫情影響，而根據過去季節性因素研判，6 月出口恐難擺脫衰退持續負成長機率較高，預估衰退幅度約在負 5% 到負 2% 之間，整體而言第 2 季負成長幾成定局。

蔡美娜說，上半年雖有疫情影響，但因第 1 季出口仍有 3.7% 的年增幅，因此預估上半年出口可望較去年同期小幅增加 1%，但下半年受疫情影響導致經濟疲弱，且從主計總處大幅下修今年出口預測，預期下半年出口負成長幾成定局，衰退幅度約負 2.3%。