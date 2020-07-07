永豐銀首度結合民間電力交易 促進市場自由化

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，扮演推動綠電交易自由化的重要推手，協助企業接軌 RE100（100% renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流。

永豐銀行資深副總歐陽子能表示，《電業法》第一階段修法後，綠電成為可交易的商品，為促進自由化發展並提升市場效率，永豐首度攜手創能及銷售平台業者，創新融資架構以擴大建置太陽能電廠，亦為企業打造穩定的潔能來源、接軌國際，開啟綠色生態圈全新時代。

歐陽子能指出，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。

為解決此痛點，永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，帶動供給增加，加上需求持續揚升，形成正向循環，促進市場自由化。

同時，歐陽子能表示，用電企業直接使用綠電可接軌 RE100，進一步打入國際大廠供應鏈。全球超過 240 個企業加入 RE100 倡議，涵蓋科技、民生、金融及百貨產業，包括 NIKE、Google 及 Apple 等，除承諾 100% 使用綠電外，部分企業例如 Apple，更自主規範旗下供應鏈廠商應同步使用綠電。隨台灣綠電市場擴大，廠商逐步導入後亦有助爭取指標性客戶與訂單。

永豐銀全方位發展綠電，至今 (2020) 年 6 月底，融資合作太陽能電廠約 4200 座、總發電量逾 1.25 GW（百萬瓩），融資餘額較去年底增加 28%。