因應大客戶需求 永昕擴增6倍產能 二廠本月動工

晟德 (4123-TW) 集團旗下永昕生醫 (4726-TW) 轉型成 CDMO(委託開發製造服務) 公司後，訂單能見度大幅提升，因應韓系眼藥廠客戶將進行產品上市前量產準備，加上下半年有日系客戶新訂單，永昕除將既有的一廠產線產能提升 4 倍，本月二廠將動工興建，預計 2022 年投產，投產完後一、二廠總產能將從 2500 升擴到 1.45 萬升，增幅達近 6 倍。

永昕一廠共有 3 條產線，其中一條產線為微生物生產系統，主要是替韓國眼藥大廠生產即將上市的藥品，韓國客戶開發的藥品，已進入臨床三期，預計 2024 年取得藥證並開始銷售，永昕則將為該客戶 2022-2023 年上市藥品提前準備，因此，產線將從原本的 50 升擴增至 200 升，增加 4 倍。

除韓系客戶外，永昕今年還接獲新客戶，因應客戶訂單需求，永昕規劃興建二廠、本月動工，將依照美國、歐洲、日本 GMP 規格進行興建，預計 2022 年投產，估新廠投產後，總產能將上看 1.45 萬升。據悉，韓國眼藥大廠藥品上市初期，會先使用一廠產線，後續將部分產能轉往二廠。

一廠其他產線方面，永昕去年開始進行優化，預計本季完成。第一條產線進行細胞治療生產，建置已符合美國 FDA 規格；第二條產線為哺乳類生產系統，由於客戶增加新藥生產批次數，該產線將產能從 30% 提升至 50%，預估 2022 年前一廠產能就會全線滿載。

永昕除 CDMO 業務外，自行開發的生物相似藥 LusiNEX ，以賣斷的方式與歐洲生物藥公司簽訂資產銷售合約，總合約金 1650 萬美元 (約新台幣 5 億元)，目前已取得議約金 200 萬美元，後續將再取得簽約金 300 萬美元，今年可認列逾 800 萬美元。