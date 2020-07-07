疫情帶動需求旺 鼎炫-KY連兩月營收創高 Q2也登頂

疫情帶動需求，衡器暨專業 EMI 材料廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今年 5 月及 6 月營收連創新高，第二季營收也以 6.06 億元同寫新猷，筆電及平板市場持續熱絡，帶動單月營收連續兩月繳出歷史新高水準。

鼎炫今 (7) 日公布 2020 年 6 月營收以 2.2 億元創新高，月增 9.56%，年增 36.81%，而第二季營收為 6.06 億元，創新高，季增 73.64%，年增達 32.41%，累計 2020 年上半年營收為 9.55 億元，年增 11.73%。

鼎炫主管表示，EMI 材料事業除持續深化 NB、平板領域，也積極擴大銷售面向至桌上型電腦、無線充電模組及陸系面板供應鏈等，加上看好 5G 技術高頻高速通訊，將帶動終端消費性電子產品功能、技術升級，有助於推升電子屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料需求增加。

鼎炫為因應市場趨勢，近期開發出多款 EMI 材料新系列產品，包括可應用於平板、PC 螢幕保護、汽車漆面及鋁材表面的 UV 減黏保護膜、及可替代於顯示器、電視、通訊設備等領域的絕緣遮光屏蔽膠帶，凸顯集團於電子材料產業擁有高端研發技術、製造量產等高度競爭優勢，以期拓展 EMI 材料事業市場滲透率表現。

展望第三季，鼎炫審慎樂觀。EMI 材料事業主要客戶新機種產品陸續發表上市，維持良好訂單需求表現，集團持續開發 EMI 材料及衡器事業新產品，擴大雙事業接單表現，隨著 5G 市場發展態勢越發明朗，有助於挹注集團旗下 EMI 材料事業產品保持良好的出貨動能。

另一方面，衡器事業有機會隨著歐、美地區重啟經濟活動後，帶動衡器代工客戶備貨需求逐步回升，加上看好中國政府為優化消費環境，持續嚴查短斤少兩交易問題，日益強化食品安全追溯的重要性，對於合格衡器供應廠商重視，將有助於帶動中國農改超商機持續發酵，可望帶動衡器事業銷售動能。

鼎炫去年稅後純益 4.17 億元，年增 2.03%，每股純益 8.14 元，擬配 5 元現金股利，預計明 (8) 日除息交易。。