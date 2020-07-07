家電廠緊抓冷氣空調旺季尾聲 全年營運看旺

天氣轉熱，也是冷氣空調銷售旺季，家電廠業者均表示，上半年受新冠肺炎疫情帶動，家電銷量平均成長 1 成以上，預期動能可望延續，加上三倍券政策、冷氣空調銷售檔期入尾聲，全年營運看增。

大同 (2371-TW) 綜合訊電總經理張忠棋表示，上半年雖然調整門市數量，從 168 家降至 155 家，不過整體業績逆勢成長 10% 以上，且轉虧為盈，其中電鍋銷量年增 10%，洗衣機、空氣清淨機、冷凍櫃同樣表現不俗。

張忠棋預期，上半年銷售動能可望延續至下半年，不過，因去年下半年有汰舊換新、貨物稅等政策，基期高，預期今年下半年成長幅度並不顯著，法人估，下半年業績估持平上半年或小幅成長。

東元 (1504-TW) 表示，家用空調上半年銷量年增 3 成，光是 6 月冷氣銷量就年增 4 成，預期動能將延續至下半年，法人看好，東元家電產品事業，除冷氣空調出貨動能強勁外，洗衣機、電視產品等銷售同樣不看淡，估整體業績可望年增 25%。

聲寶 (1604-TW) 則指出，預期冷氣空調銷售動能可望延續至 7、8 月，加上配合三倍券將祭出三波優惠活動，及冰箱、電扇等夏季商品同步促銷下，全年業績可望年增雙位數，法人看好，聲寶冷氣全年銷售量挑戰超過 10 萬台。