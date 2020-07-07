〈美股盤後〉美股乘風又破浪 那指費半齊刷歷史新高

週一 (6 日) 亞股收紅激勵之下，華爾街看漲情緒高漲，希冀於中國經濟復甦，加上 6 月美國服務業活動反彈，美股乘風破浪、四大指數全數收紅。

科技五大巨擎漲勢凌厲，亞馬遜股價首度突破 3000 美元、台積電 ADR 漲破 5%，特斯拉和 Netflix 創新高，那指、費半指數齊刷歷史新高。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1149 萬例，死亡數突破 53.5 萬例。美國迄今累計確診數超過 290 萬，死亡人數至少 13 萬。

週一 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 459.67 點，或 1.78%，收 26,287.03 點。

標普 500 指數上漲 49.71 點，或 1.59%，收 3,179.72 點。

那斯達克指數上漲 226.02 點，或 2.21%，收 10,433.65 點。

費城半導體指數上漲 53.20 點，或 2.67%，收 2,046.81 點。

標普 11 大板塊僅公用事業板塊下滑，非必需消費品、通訊服務、金融板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎高歌猛進。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.77%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.68%；臉書 (FB-US) 上漲 2.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.02%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.15%。

道瓊 30 檔成分股以高盛領漲。高盛 (GS-US) 上漲 5.05%；波音 (BA-US) 上漲 3.93%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.7%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.07%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.77%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.50%。

費半成份股連袂收高。AMD (AMD-US) 上漲 2.03%；美光 (MU-US) 上漲 2.19%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.69%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.14%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.36%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.55%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 5.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.10%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 狂漲逾 13% 至每股 1371.58 美元，再創歷史新高，締連續第五個交易日上漲，特斯拉市值已超過美國銀行、迪士尼、PayPal、Netflix、AT＆T、Verizon、Nvidia 和英特爾等。

特斯拉股價再創歷史新高。(圖片：AFP)

零售巨頭亞馬遜週一首次突破 3,000 美元，收漲 5.77% 至每股 3,057.04 美元，成為標普和那指最大的動力。

巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRKb-US) 宣布，預計斥資 40 億美元收購 Dominion Energy 天然氣資產，連同承擔債務在內，這筆交易總額近 100 億美元，該公司週一上漲 2.22% 至每股 274,050.00 美元。

為了擴大外送事業的版圖，美國叫車平台 Uber (UBER-US) 將以 26.5 億美元的全股票交易，收購食物外送服務平台 Postmates，前者上漲 6.03% 至每股 32.52 美元。

經濟數據

週一美國供應商管理協會 (ISM) 公布最新非製造業採購經理人指數 (PMI)，6 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.1，高於市場預期和前值，且為今年 2 月以來最高，服務業活動幾乎回復至疫情爆發前水平。

華爾街分析

新澤西州紐瓦克保德信金融集團 (Prudential Financial) 首席市場策略師 Quincy Krosby 指出：「這些經濟數據很重要，有助於解釋消費者信心的增加。」

Essex Investment Management 聯合執行長 Nancy Prial 說：「投資者已經意識到，儘管美國經濟糟糕，但這並不像人們認為的三月和四月那樣糟糕。市場已經開始感覺到我們可能會在廣泛企業範圍內看到優於預期的結果。」