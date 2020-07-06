◆盤勢分析

1. 上週五因美國國慶美股休市；上周影響市場的消息首先是美國新增感染人數創下單日新高，部分實施經濟重啟的州被迫重新設置人群管制，其次是六月非農就業數字數據大幅優於市場預期，顯示重啟後就業市場得到快速改善，激勵上周美股走高，中國 A 股帶量突破壓力區上漲。本週重要經濟數據不多，關注美國疫情發展和暑假開始後資金流向。

2. 上週四在美國非農就業人數優於市場預期，創歷史單月最大漲幅，帶動美股四大指數收紅，激勵台股上週五股匯雙漲，在半導體、IC 設計、網通、等拉抬下，指數持續往 12,000 點邁進，終場加權指數以上漲 104.02 點的 11,909.16 點作收，漲幅 0.88%，成交金額 2170.00 億元。三大法人合計買超 163.07 億元，外資買超 104.96 億元、投信買超 33.40 億元、自營商買超 24.70 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，有利指數持續往上持挑戰年初高點 12,197.64 點壓力。

(2) 均線：短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排利，有利指數創高。

(3) 技術指標：KD 黃金交叉，K、D 開口持續擴大，D 值若超過 80 且 K、D 出現高檔鈍化，指數將欲小不易。

4. 櫃買指數上漲 0.82%，收在 166.5 點，再創今年的收盤新高，支撐約 164 點附近，壓力為 169 點附近。

5. 觀盤重點：在外資回補 + 除權息旺季 + 資金行情下，近期加權指數突破年初頭部頸線 11,777 點關卡，持挑戰年初高點 12,197.64 點壓力，未出現爆量長黑 K 棒前，短多續強，偏多操作為宜。短線可留意: 半導體、IC 設計、蘋概股、主機板、業績成長股、高殖利率股等。

6. 美元指數持續疲軟，各國央行為挽救疫情對經濟造成的傷害，採行寬鬆貨幣政策積極做多，造成市場資金泛濫，並上演海嘯級的資金行情。專家預期，第 3 季台股仍將由資金面引領，使「熱錢受惠股」備受市場矚目。台股加權指數上半年表現在主要亞股中名列前茅。法人表示，第 3 季仍有海嘯級的資金行情，將引領全球股市表現，預期台股仍有高點可期，指數上看 12,500 點，電子、金融、傳產等各產業均可望復甦。

7. 大立光昨（5）日公布 6 月營收優於預期，外資圈預測本周四（9 日）法說會，大立光將公布的第 2 季每股純益可望創歷年同期第三高，並釋出第 3 季展望樂觀、以及對 iPhone 拉貨等五大議題釋出正向訊息。國內投顧看好股王後市，更率先調高目標價，最高喊上 5,000 元。

8. 生技月 7 月登場，生技類股暖身賽開打! 預期將吸引海外專家和國際藥廠來台，成就國際合作案外，授權、防疫、業績成長持續扮先鋒，浩鼎（4174）、中化生（1762）、晟德（4123）、高端（6547）、展旺（4167）、旭富（4119）、基亞（3176）等個股在題材加持中，將引領類股續衝。

9. 美國電動車廠特斯拉（Tesla）第二季交車超過 9 萬輛，遠超乎分析師預期，激勵特斯拉股價創高，推升市值突破 2,000 億美元，超越豐田集團躍居全球車業第一。特斯拉業績、股價雙飆，相關概念族群如: 和大（1536）、貿聯 - KY（3665）、健和興（3003）、聯嘉（6288），業績、股價同樂。