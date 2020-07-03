【日盛投顧】震盪走高挑戰今年高點

◆盤勢分析

1. 週四在美國非農就業人數優於市場預期，創歷史單月最大漲幅，帶動美股四大指數收紅，激勵台股週五股匯雙漲，在半導體、IC 設計、網通、等拉抬下，指數持續往 12，000 點邁進，終場加權指數以上漲 104.02 點的 11，909.16 點作收，漲幅 0.88%，成交金額 2170.00 億元。三大法人合計買超 163.07 億元，外資買超 104.96 億元、投信買超 33.40 億元、自營商買超 24.70 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，有利指數持續往上持挑戰年初高點 12，197.64 點壓力。

(2)、均線：短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 多頭排利，有利指數創高。

(3)、技術指標：KD 黃金交叉，K、D 開口持續擴大，D 值若超過 80 且 K、D 出現高檔鈍化，指數將欲小不易。

3. 櫃買指數上漲 0.82%，收在 166.5 點，再創今年的收盤新高，支撐約 164 點附近，壓力為 169 點附近。

4. 觀盤重點：在外資回補 + 除權息旺季 + 資金行情下，近期加權指數突破年初頭部頸線 11，777 點關卡，持挑戰年初高點 12，197.64 點壓力，未出現爆量長黑 K 棒前，短多續強，偏多操作為宜。

半導體、IC 設計、蘋概股、主機板、業績成長股

1.IC 設計: 大陸去美化 / 5G/WiFi6/AI / 智慧裝置等需求提升整體獲利，吸引法人買盤持續進駐；除了 3443 創意、3034 聯詠、3041 揚智、5272 笙科、5351 鈺創、6243 迅杰… 等漲停外，包括: 3288 點晶、3545 敦泰、6104 創惟、6531 愛普、5274 信驊、2379 瑞昱等均有 5% 以上的漲幅。

2. 蘋概股：在可成董事長洪水樹在股東會上釋出 iPhone12 新機的正面訊息下，資金持續進駐，包括: 3037 欣興、6269 台郡、5215 科嘉 - KY、6456GIS-KY、8046 南電… 等均有不錯的表現。

3. 主機板：遠距商機延續，加上 2H20NVIDIA 與 AMD 均有顯卡新品上市，以及雲端伺服器需求暢旺下，法人看好 3515 華擎、2377 微星、2376 技嘉等的未來的成長空間。

4. 操作建議：5 月以來台股逢利空拉回 20 日線均有支撐，可視為波段強弱勢分界，未帶量長黑摜破 20 日線前，多頭續強，雖近期美國確診人數持續創高，但未再次封城前，仍以偏多操作為宜。操作上宜汰弱換強，來面對未來盤面變化，短線台股可留意: 半導體、IC 設計、蘋概股、主機板、業績成長股、高殖利率股等。