〈台股盤中〉電子股全面發威漲近200點 飛越12100大關

台股今 (6) 日在美股期大漲，資金行情持續發燒帶動股匯齊揚，電子股全面發威，盤中大漲近 200 點，不僅睽違 5 個多月再度重返 12100 關卡，也回補今年開紅盤跳空下跌的空方缺口，今日估量更突破 2500 億元。

觀察今日權值股表現，蘋果概三王台積電、鴻海、大立光，以及聯發科均上漲逾 1%，其餘電子指標股也多有表態，台達電大漲半根漲停，面板雙虎友達盤中觸及漲停、群創午盤前也漲逾 7%。

網通大廠智邦同樣盤中登上漲停，PCB 相關的欣興大漲逾半根漲停，聯茂、健鼎同樣也漲逾 4%、南電也漲 3%；另外，近期人氣爆棚的 IC 設計族群今日續強，創惟、系微、原相、揚智等紛紛漲停，愛普、群聯、祥碩、聯詠、信驊等也同步走揚。

而金融以及傳產個股，國泰金、富邦金、兆豐金、玉山金、第一金均上漲逾 1%；傳產中的台塑化、南亞、台泥等也有 1% 以上的漲幅。

中小型股也是人氣爆棚，櫃買指數不僅續創 2007 年 11 月以來的新高，今日估量更突破千億元。

而台股上一次見到萬二已經是在 1 月 20 日封關前，法人認為，目前看來可望回補年後開紅盤的空方缺口，不過，台股已經逼近歷史相對高點，且高檔持續出量，後續還是得慎防拉回壓力。