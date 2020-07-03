6月中國服務業PMI逾十年新高 達58.4

周五 (3 日) 中國 6 月份財新服務業 PMI 為 58.4，創 2010 年 5 月以來新高，連續兩個月處於擴張區間，預期 53.2，前期 55。隨著服務業復工進度加速，6 月份服務業活動持續改善。

由於之前公佈的 6 月財新中國製造業 PMI 升至 51.2。中國兩大產業 PMI 雙升，帶動 6 月財新中國綜合 PMI 上漲 1.2 個百分點達 55.7，創下 2010 年 12 月以來的最高值。而財新公布的 PMI 數據與官方數據走勢一致。

各分項指數情況:

服務業新訂單指數創下 2010 年 9 月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。

新出口訂單指數則小幅度回升，自 2 月份以來重回擴張區間。

服務業企業持續減少聘僱勞工，服務業就業指數在衰退區間下滑，因受訪企業普遍表示，疫情擔憂仍影響增聘意願。

因新訂單增加，服務業累積業務量結束連續三個月的下滑，出現回升。

服務業收費價格基本保持不變，結束連續六個月的下跌趨勢，部分企業因支出上升而漲價，也有企業為刺激銷售而調降價格。

由於預期疫情管制措施將放寬，市況將持續好轉，服務業樂觀度在擴張區間再攀升，創下三年以來最高點。

財新智庫經濟學家王喆表示 6 月份中國製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於新冠肺炎疫情對服務業衝擊更大，因此在進入後疫情階段時服務業會出現比製造業更強的復甦趨勢。

服務業出口需求正回溫，而製造業受到外在需求影響則面臨較大壓力。而就業問題仍是兩大產業最關鍵的問題，6 月份製造業和服務業就業均有所萎縮。解決就業問題，需要總體層面復工復產不斷好轉外，也有賴於政府在各領域推出更有針對性的援助紓困措施，以幫助企業渡過難關。