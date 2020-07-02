印度反制中國 陸廠擔憂衝擊手機需求

在中印邊境出現衝突後，印度政府接連出手針對中國進行制裁。近期印度在基於國家安全考量之下禁止使用包含 TikTok 和微信在內的 59 款中國 App。而隨著印度反制陸廠動作擴大，恐使得大量在印度投資的中國企業也受到牽連。

外媒採訪印度當地從事手機產業的中國員工中提到，最初在肺炎疫情於印度逐漸失控後，再加上全球消費電子市場遭到重創，中國不少一線手機品牌下修今年訂單量，已衝擊印度手機產業鏈。

印度當地一些手機零組件供應商近幾個月的訂單量快速下滑，導致產能利用率降低。為了舒緩營收下滑和工廠營運成本的問題，這些工廠一方面進行裁員，另一方面則是建起口罩產線，在印度當地生產和銷售口罩。

(圖片: AFP)

但中印邊境突如其來的意外，使得在疫情侵襲下還沒恢復的手機產業鏈，又將面臨新一波的考驗。印度當地抵制中國產品的行動已經逐漸擴散。

原本陸廠與印度資方擬定將在當地的投資計劃，隨著反中浪潮的升溫，不少陸資已有悲觀的預期結果。

印度政府新一波制裁中國企業的名單多數以網路產業相關，如 TikTok、Kwai、

微信、QQ 系列、百度系列、UC 系列、小米社區等。除了上述 APP 開發商首當其衝外，深耕印度市場多年的中國手機品牌和供應鏈廠商也同樣遭到牽連。

目前在印度市場比重前五名的智慧手機廠商中，除了三星外全是中國廠商，合計佔有逾 70% 的市場比重。

不過，印度廠商同樣也有憂慮，特別是一向以軟體服務見長的印度跨國企業擔心將失去中國相關業務，並影響在中國的投資。

如資訊產業機構「印度全國軟體和服務公司聯合會」去年與中國方面進行的數位化合作機會平台，目的在使印度 IT 企業與中國企業能在同一個平台上進行合作，如今相關網站已關閉。

其它方面還有印度資訊技術服務公司 Infosys、Wipro、塔塔諮詢服務等等的企業已暫時停止在中國投資，同時也將視情況減少在中國市場營運比重。

