景氣回溫 美國6月PMI優於預期 製造業PMI近景氣分水線

IHS Markit 週二 (23 日) 公佈 6 月美國採購經理人指數 (PMI) 初值，隨著企業大規模重啟營運，與上月相比，6 月私營企業產出萎縮幅度已顯著緩和，製造業和服務業 PMI 雙雙優於預期，製造業甚至已接近景氣分水線。

Markit 美國 6 月 PMI 報告：

美國 6 月製造業 PMI 初值報 49.6，高於前值 39.8，為 4 個月來最高

美國 6 月服務業 PMI 初值報 46.7，高於前值 37.5，為 4 個月來最高

美國 6 月綜合 PMI 初值報 46.8，高於前值 37.0，為 4 個月來最高

美國 6 月製造業產出指數初值報 47.8，高於前值 34.4，為 4 個月來最高

(圖：IHS Markit)

Markit 報告指出，隨著越來越多服務供應商重返工作崗位，加上國內外客戶需求回升幫助推動部分企業銷售，產業萎縮步伐已大大緩解，經季節性調整後的 Markit 美國服務業 PMI 初值回升至 46.7，展望未來，服務供應商普遍對商業活動復甦感到樂觀。

製造業部分，Markit 表示儘管 6 月景氣依舊萎縮，但降幅已來到疫情升級前的最低水平，6 月製造業 PMI 僅略低於 50 景氣分水線，來到 49.6。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著製造業、服務業產出，以及就業率跌幅漸趨溫和，有助於提振人們對於美國經濟將在第三季重回增長的期望。

儘管如此，Williamson 認為，疫情帶來的經濟衰退已留下深刻傷疤，需花費長時間才能修復，因此仍預計今年美國經濟將萎縮至少 8%。