日本6月製造業PMI報37.8 產出處在2009年3月以來低點

日本製造業採購經理人指數 (PMI) 初值在 6 月報 37.8。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，日本製造業活動仍處在低點。而服務業活動則出現明顯上揚。

日本 2020 年 6 月製造業產出 (圖片來源：IHS Markit)

IHS Markit 在週二 (23 日)，公布了來自日本 au Jibun Bank 的最新 PMI 數據。日本 6 月的製造業 PMI 初值報 37.8，較前 (5) 月終值 38.4 出現小幅下滑。顯示日本製造業的稼動情形仍持續出現惡化。

日本製造業產出在 6 月時加速下滑，也出現 2009 年 3 月以來最嚴苛的數字。新僱用的減少，也出現些許加速的情形。而在雇用方面，則只有出現些微刪減。

不過，供應鏈交貨期間拉長的現象，也從今年 1 月以來縮到這半年最短。這也顯示出供應鏈的效率出現提升。

此外，日本 6 月服務業 PMI 初值報 42.3，表現大幅優於前 (5) 月終值的 26.5。雖然如此，數字也仍低於榮枯線分水嶺的 50.0，顯示日本服務業的整體產出還是呈現減少狀態。

IHS Markit 的經濟學家 Joe Hayes，對日本 6 月的 PMI 數據表示意見。他認為「從 6 月的 PMI 初值來看，可發現日本部分地區的經濟活動，在 Q2 後半出現了回穩現象。然而，考量到綜合產出指數 (6 月初值 37.9)，還有榮枯線分水嶺的 50.0，狀況依然相當嚴苛，多數企業在產出方面也還未出現恢復。

即使如此，綜合產出指數回升了 10.1 個點數 (5 月終值報 27.8)，這樣的徵兆也透露出部分經濟出現回復，在今年下半年的走向，如此的回復力道也應該會擴及到更廣範圍。