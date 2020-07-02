美國6月非農就業大增480萬人 優於市場預期

美國勞工部週四 (2 日) 公布最新就業數據，6 月非農就業人數新增 480 萬人，失業率則下滑至 11%，雙雙優於市場預期。

美國 6 月非農關鍵數據：

非農就業增加 480 萬人，預期增加 300 萬人，前值自增加 250.9 萬人，上調至 270 萬人

失業率 11%，預期 12.5%，前值 13.3%

平均每小時薪資年增 5.0%，預期 5.5%，前值 6.7%

平均每小時薪資月減 1.2%，預期 - 0.5%，前值 - 1.0%

平均每週工時 34.5 小時，預期 34.5 小時，前值 34.7 小時

勞動參與率 61.5%，前值 60.8%

美國非農新增就業人數 (圖：Zerohedge)

從各部門來看，6 月休閒與住宿業再度囊括多數新增職位，新增 210 萬人，為勞動力市場貢獻約四成新增職位，其他像是餐飲服務業新增 150 萬人，零售業新增 74 萬人，製造業新增 35.6 萬人，博弈娛樂產業新增 35.3 萬人，服飾與配件業新增 20.2 萬人，雜貨業新增 8.4 萬人。

報告指出，6 月失業率下滑主要由臨時失業人口減少所導致，繼 5 月減少 270 萬人後，6 月臨時失業人數再減少 480 萬人，至 1060 萬人，永久性失業人數則持續增加 58.8 萬人，至 290 萬人。

總體來看，由於計算出現誤差，市場認為當前失業率仍處於低估狀態，不過勞工統計局 (BLS) 表示，6 月誤差值已較上月改善，實際失業率僅較報告水平高約 1 個百分點，即 12.5%。