美監管機構對特斯拉Model S觸控螢幕問題展開調查

外電報導，在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 於過去的 13 個月中，接到了多起觸控螢幕失靈的投訴後，開始對特斯拉 (TSLA-US) 的 Model S 觸控螢幕故障問題進行調查，而在確定調查結果後，NHTSA 或可能強制特斯拉召回問題車輛。

美國國家公路交通安全管理局調查所針對的是 2012 年至 2015 年間生產的 Model S，預計約 6.3 萬輛。

根據公布的調查文件顯示，故障可能導致觸控螢幕功能失效，某些資訊娛樂、導航和網頁瀏覽等無法使用。在觸控螢幕故障的情況下，加熱和空調設備可能會轉換為自動模式，充電時的電流限制功能可能也將受影響，後置鏡頭畫面將無法顯示，影響倒車時駕駛可見範圍。不過，NHTSA 也補充表示，故障並不會影響剎車、轉向等控制系統。

NHTSA 也表示，2012 年至 2018 年的 Model S，和 2016 年至 2018 年的 Model X 也使用了與調查中車輛相同的晶片，總共約有 15.9 萬輛。特斯拉對此沒有回覆評論。

文件顯示，相關的調查是在 6 月 22 日啟動的，現階段正在進行初步評估，針對存在問題車輛的範圍，問題發生的頻率和對安全上造成的後果進行分析。

在先前，該機構也對特斯拉進行過另外兩次類次的調查。其中一項於在去年 10 月時，就 Model S 和 Model X 電池組可能存在的缺陷展開調查，這些缺陷可能會導致「非撞車性火災」。另一項則是於 1 月時，調查特斯拉汽車是否有「突然意外加速」的情況。