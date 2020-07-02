美元占全球外匯存底比重升至62% 人民幣升至第五位

根據國際貨幣基金組織（IMF）公布最新資料顯示，全球主要外匯存底貨幣中，美元比重仍然穩居第一，從去年第四季的 60.8%，上升至今年第一季的 61.99%。不過人民幣同樣也從去年第四季的 1.9%，提升至第一季的 2.02%，創下新高。

資料來源: IMF

美元外匯存底從去年第四季 6.744 兆美元上升至今年第一季的 6.794 兆美元，反映出各國央行在新冠肺炎病毒大流行後囤積大量美元，以因應後勢發展。同期全球外匯存底規模則從去年第四季的 11.824 兆美元下滑至 11.731 兆美元。

資料來源: IMF

而人民幣占全球外匯存底的比重與美元相較差距仍大，但 2.02% 的比重已經超過澳幣與加幣，排在全球第五，位在美元、歐元、英鎊、日圓之後。

此外，今年第一季歐元在全球外匯存底中的比重略為降至 20.05%，去年第四季為 20.5%。而日圓在外匯存底中比重保持在穩定 5.6% 的水準。

即使美元占全球外匯存底的比重在過去幾年中一直呈下滑趨勢，但在今年第一季因新冠肺炎疫情的衝擊而有所反轉。高盛表示雖然市場波動擴大，外匯估值的調整不定，但美元升值及其避險地位可能是推升美元比重提高的因素。

而摩根士丹利則指出，美元長期趨貶最終是無法避免的，這是投資人無法忽略的風險。並大膽預測未來數年內美元可能會出現大幅度貶值，且有可能貶值幅度高達 35%。

美元在第二季和 6 月分別回貶 1.6% 和約 1%，6 月份更創下自去年 12 月以來最差月度表現。

