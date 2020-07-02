Strategy Analytics：全球手機記憶體晶片Q1營收跌4% 三星續佔主導地位

根據市場研究公司 Strategy Analytics 最新的報告顯示，全球智慧型手機記憶體晶片市場在 2020 年第一季的總營收為 94 億美元，其中，三星電子 (Samsung Electronics) 持續佔據市場主導地位，市佔率高達 50%。

報告中顯示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，智慧型手機需求下滑，全球智慧機記憶體晶片市場今年第一季總營收下滑至 94 億美元。其中，三星、SK 海力士和美光 (MU-US) 三家企業便佔據了全球慧型手機記憶體市場近 84% 的營收市佔率。三星則是持續保持市場的領先地位，市佔率達到 50%。

從各項類別來看，在今年第一季，受惠於價格穩定和需求增加，智慧型手機 NAND 快閃記憶體晶片營較 2019 年成長 4%。NAND 快閃記憶體晶片市場以三星為主導，市占率達 43.8%，其次是 Kioxia 市佔率為 21%，SK 海力士市占率 16.5%。

NAND 快閃記憶體晶片市場中各品牌市佔率 (圖片：Strategy Analytics)

另一方面，由於季節性因素和需求轉移到其他類別，智慧型手機 DRAM 市場營收較去年同期下跌了 4%。三星在 2020 年第一季的智慧型手機 DRAM 市場中的市占率為 54.7%，其次是 SK 海力士和美光，市占率分別為 25.5% 和 18.5%。

智慧型手機 DRAM 市場中各品牌市佔率 (圖片：Strategy Analytics)

Strategy Analytics 分析師 Jeffrey Mathews 表示：「智慧型手機記憶體市場營收僅出現小幅下跌，主要是受惠於客戶調整庫存和以及廠商提早下訂單，以避免市場因疫情而面臨供應鏈中斷，需求因此有所回升。」

Strategy Analytics 策略分析手機組件技術服務執行總監 Stuart Robinson 則表示：「由於疫情大流行導致全球智慧型手機生產中斷，智慧型手機記憶體晶片需求將繼續面臨需求萎縮的挑戰。然而，在智能手機 OEM 中，符合通用快閃記憶體 (UFS)3.0 和 LPDDR5 規範的高密度記憶體晶片，整體市場需求有望持續樂觀。」