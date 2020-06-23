美中貿易驚傳破局 離岸人民幣一度大貶逾300基點

美國貿易顧問納瓦羅指出，中美間的貿易協議「已經結束」。利空消息宣布後，亞洲金融市場立即出現動盪，除亞股、美國期貨急跌外，周二 (23 日) 離岸人民幣早盤也出現重貶，一度大貶逾 300 基點，貶破 1 美元兌 7.08 人民幣大關，逼近 7.09 關卡。

隨後在低接買盤的刺激下，人民幣走勢漸漸回穩，截至上午 10:00 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0651 人民幣，貶值 100 基點，貶幅 0.14%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面則是暫報 1 美元兌 7.0744 人民幣，貶值 60 基點，貶幅 0.08%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

今 (23) 日中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價報 7.0671 元，較前一個交易日調升 194 個基點。

市場分析指出，一般的情況下只要經濟面臨不確定性投資人大多會以買進美元資產為主，除了流動性考量外，美元也是外匯存底的主要貨幣。

不過美元的地位正面臨考驗，美國前財政部長鮑爾森指出美國因應新冠肺炎疫情的能力，及其管理公債和財政赤字的經濟政策是否有效等因素，都將決定美元能否通過這次的考驗。

他認為，美元能夠長期保持其地位是一個歷史性的反常現象，尤其在考量到新興市場的崛起和美國經濟的相對衰落的情況。

