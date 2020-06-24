等同降準規模 人行5天釋放8000億人民幣

週三 (24 日) 中國人行 (PBoC) 在公開市場進行人民幣 1800 億元 7 天期逆回購操作，人行已連續三個交易日向市場釋出流動性，而 6 月 18 日至今的 5 個交易日內，人行共進行人民幣 8000 億元逆回購操作，已相當於全面降準 0.5 個百分點所釋出的資金量。

人行近期不斷釋出短期流動性主要因應中國政府發行特別國債，6 月 18 日，第一批特別國債發行的當下，人行就進行逾千億人民幣的逆回購操作，開啟放水大門。

而 6 月 23 日，第三期特別國債發行時，中國人行則淨釋出人民幣 2000 億元短期流動性因應。

(圖片: anue 鉅亨網)

在之前 4 月至 5 月間，人行曾有一大段時間未在公開市場進行操作，在這段期間人行主要透過定向降準、MLF 展延等方式釋出中長期流動性。

不過自 5 月底重新在市場進行逆回購操作後，人行逆回購操作呈現常態化。不過對於 6 月到期 MLF，人行則意外採取減量展延。從這些舉動來看人行對於流動性暫時採取縮長期放短期的政策。

業內人士指出，中國政府發行債券時會回收流動性，但在撥款時又會再釋出流動性，而人行會利用這金流的變化做出彈性調整，預估後期逆回購仍會常態化。至於是否因此不降準，分析則認為逆回購是控制短期金流，降準則屬中長期金流，兩者不重疊，只要中國經濟有需要降準仍會推出。