盤前財經大事搶先讀2020年07月02日

今日操盤前瞻

美國 6 月非農就業報告、失業率

歐元區 5 月失業率

除權息：台塑、台達電、中華電、南亞科、宏碁、智原、創見

談先進封裝技術 台積電：系統整合是未來主流路線之一

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 研究發展組織系統整合技術副總余振華表示，SiP 技術對速度、功耗改善空間有限，而 Chiplet 封裝技術則能維持每顆晶片效能、成本更低，加上 5G、AI 應用對性能要求嚴苛，看好這類「系統整合」技術，將成半導體技術主流路線之一。閱讀全文...

〈大同股東會〉證交所：公司派說清楚前 股票無限期列全額交割

大同 (2371-TW) 董事改選爭議持續延燒，證交所宣布大同股票 2 日起改列全額交割股，股價隨即被打入跌停，證交所昨 (1) 日傍晚召開記者會，副總陳麗卿表示，基於平等對待股東原則，並維護投資人權益，在大同提出具體事證、清楚交代前，將持續列為全額交割股。閱讀全文...

基本面回家了！美國 6 月 ISM 製造業 PMI 報 52.6 高於市場預期

美國供應商管理協會 (ISM) 週三 (1 日) 公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，6 月 ISM 製造業 PMI 報 52.6，高於市場預期和前值，並創下 1980 年 8 月以來最大漲幅，隨著疫情封鎖措施逐步解除，美國製造業景氣正顯著回溫。閱讀全文...

川普支持發放新一輪現金補貼 規模比民主黨提議的更多

週三 (1 日) 美國總統川普受訪時表示，針對新一輪刺激法案，他支持向美國民眾新一輪的直接付款，且規模將比民主黨員要求的更多。閱讀全文...

台幣保單利率最低只剩 0.47% 掀保單停售潮、保費懸崖共伴效應

保險四大新制上路，國泰人壽等多家壽險公司宣布再調降利變保單宣告利率，其中，調整後新台幣利變保單的宣告利率最低掉到只剩 0.47%，利率超微薄，幾乎無利可圖，由於目前保險市場出現商品空窗期，也使得保單停售下架潮、保費懸崖呈現共伴效應、愈演愈烈，預計要等到新主流商品推出後才能化解。閱讀全文...