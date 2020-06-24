〈台積社會責任〉員工薪酬中位數163萬元優於2018年 新進碩士工程師年薪31個月

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年度企業社會責任報告書出爐，去年新進碩士畢業工程師整體薪酬約達 31 個月本薪、年薪近 150 萬元，直接員工平均月收入高達 6.9 萬元，而全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 中位數約 163 萬元，優於 2018 年水準，以總裁與中位數員工總體薪酬比約 180 比 1 來計算，魏哲家去年薪酬估約 2.934 億元。

台積電去年因應業務成長、技術開發需求及提前擴廠計畫，7 月起擴大台灣廠區招募，年底前加入超過 3500 名新血，約為過往全年招募人數，去年全年共啟用 5087 位新進員工，76.1% 為 30 歲以下年輕世代族群。去年台灣廠區整體薪酬為業界前 10% 水準，其餘地區整體薪酬為業界前 25%。

報告書中指出，去年新進碩士畢業工程師平均薪酬，除 12 個月本薪、2 個月年終獎金外，還加上約 17 個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為 31 個月本薪，較 2018 年減少 1 個月本薪。以去年新進碩士及以上學歷員工平均起薪 48130 元計算，年薪約 149 萬元。

從晶圓廠生產線技術員、工程師等直接員工薪資水準來看，平均整體薪酬約 26 個月本薪，同樣較去年減少 1 個月本薪，每月平均收入為台灣基本工資 3 倍。若以去年基本工資月薪 23100 元計算，等於台積電直接員工平均每月收入高達 69300 元。

在調薪幅度方面，台積電去年 4 月對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣調薪幅度約 3 至 5%、中國約 7 至 8%，其餘地區約為 3 至 5%。去年台積電全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 中位數約 163 萬元，優於 2018 年的 158 萬元，以總裁與中位數員工總體薪酬比約 180 比 1 來計算，魏哲家去年薪酬估約 2.934 億元。

台積電去年離職率約 4.9%，優於內部訂定的 5-10% 的理想離職率，一年內新進員工離職率為 13.4%，優於不超過 15% 的理想離職率；台積電也針對今年訂定目標，除理想離職率同樣為 5-10% 外，也設下 1 年內新進員工離職率不超過 13.5% 的目標。