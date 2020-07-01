〈大學光展望〉導入新白內障手術技術精準度提升 業績再增2成

大學光 (3218-TW) 今 (1) 日宣布，從本月開始將導入抗老花飛秒白內障手術新設備，較過去白內障手術更精準，且售價也較高；法人認為，高齡化社會到來，且科技 3C 產品消費者普遍用眼過度，罹患白內障人數將持續增加，在新設備導入後，將有助每年白內障手術業績再成長 2 成。

董事長歐淑芳表示，一般老花白內障手術定價約 6.95 萬元，不過手術間距以 25 度為一個單位；抗老花飛秒白內障手術，手術時間與一般相當，訂價較高、單次約 7.5 萬元，但手術精準度更高，可以 1 度為單位，該設備已通過美國 FDA、台灣 TFDA 認證。

總裁林丕容指出，民眾都有可能罹患白內障，尤其是 40 歲以上的民眾，加上高齡化、科技 3C 產品使用過度，且有近視比無近視的民眾高出 5-10 倍機率，市場潛力龐大，新設備將先導入 7 家門市，年底前再導入 8 家，總計 13 家。

林丕容表示，由於該設備從國外進口，價格昂貴，市場主要競爭對手為大型醫院，但大型醫院設備更換至少需 5-10 年時間，難以在 1-2 年汰換，因此門市導入新設備後，將可先搶攻市場商機。

林丕容認為，儘管近期有新冠肺炎疫情干擾，但整體眼科市場需求未消失，成長趨勢不變，大學光營運將穩定成長。

大學光日前公布自結，4 月稅前盈餘 3500 萬元，年增 37.02%；稅後純益 2800 萬元，年增 37.02%，每股純益 0.37 元；前 4 月稅後純益 1.17 億元，每股純益 1.54 元。