投信終結連4賣、外資追捧台積電、鴻海 助漲多頭氣勢

台股指數今 (1) 日一度大漲近百點至 11736 點，尾盤前漲幅略收斂，收漲 82.18 點，三大法人再度同步買超，合買 47.3 億元，其中，外資呈現連 2 買，儘管買超金額不大縮至 36.5 億元，但續加碼台積電、鴻海 9000、7000 餘張，合計對二檔買超金額 35.32 億元，可助漲台股多頭氣勢。

今日投信終結連 4 賣，三大法人再度全面買超，合計買超 47.3 億元，其中，外資買超 36.5 億元，投信買超 1.22 億元，自營商則買超 9.59 億元。

觀察外資買超前 10 大標的，以元大滬深 300 正 2 最多近 2.2 萬張，其次分別為元大台灣 50 反 1 超過 1 萬張，友達、台積電均買超逾 9000 張，鴻海 7500 餘張，元大台灣 50 和聯合再生均超過 5500 張，聯電和中環均逾 4000 張，而富邦上証正 2 近 4000 張。

外資賣超前 10 大標的則有富邦 VIX 達 7.1 萬張，欣興 1.2 萬張，中信金 9000 餘張，台塑近 7000 張，金像電和南電逾 5000 張，亞泥和台泥均超過 4500 張，晟德和華通也超過 3000 張。

投信方面，對晶技買超居冠近 3000 張，其次有英業達超過 2100 張，景碩近 2000 張，欣興逾 1700 張，中信金逾 900 張，華星光、旺矽、鈺太均超過 800 張，而曜越近 800 張。

投信賣超最多者則是鴻海達 2200 張，其次有同欣電 2100 餘張，錸德 1400 餘張，友達和統一均超過 1100 張，南茂、富邦上証正 2 和強茂均超過 800 張，茂林 - KY 超過 700 張，而南六也遭賣逾 500 張。

法人指出，外資和投信對部分標的你丟我撿，但股價仍有撐，是多頭行情下的換手操作，外資大賣富邦 VIX 同時買超台積電、鴻海，顯然對後市看法偏多；不過須留意，外資同步買超台灣 50 反 1 超過 1 萬張，在二次疫情發展的不確定因素下有不小的避險意味。

元富投顧進一步說明，美國總統大選 11 月即將登場，在現任總統川普目前民調落後在拜登的情況下，四仄稍有風吹草動，川普會再下重手拉抬股市，而只要美股沒有連續性的崩跌，台股偏多操作的格局不變。