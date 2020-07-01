台幣保單利率最低只剩0.47% 掀保單停售潮、保費懸崖共伴效應

保險四大新制今 (1) 日上路，國泰人壽等多家壽險公司宣布再調降利變保單宣告利率，其中，調整後新台幣利變保單的宣告利率最低掉到只剩 0.47%，利率超微薄，幾乎無利可圖，由於目前保險市場出現商品空窗期，也使得保單停售下架潮、保費懸崖呈現共伴效應、愈演愈烈，預計要等到新主流商品推出後才能化解。

國壽 7 月針對台幣保單調降宣告利率，共 6 張現售保單、71 張停售保單，共 77 張利變保單宣告利率，下調約 0.01 至 0.1 個百分點不等，調整後宣告利率約在 0.47% 至 1.9% 之間。美元保單利率也下修，共 8 張現售保單、54 張停售保單有變動，下調約 0.05 至 0.1 個百分點不等，調整後美元保單宣告利率約在 1.95% 至 3.2% 之間。

富邦人壽 7 月有效契約均無調整，不過，新商品宣告利率出爐，美元利變壽保單最高宣告利率為 3.05%，台幣利變壽最高為 2.05%。

南山人壽也宣布，調降台幣利變保單宣告利率，降幅最大約 10 個 bps，調降後台幣保障型商品宣告利率「跌破 2」、降到只剩下 1.95%，台幣一般型商品宣告利率最高為 1.8%，美元商品宣告利率則維持不變。

新光人壽 7 月有效契約的宣告利率也未調整，新契約因商品特性而有其宣告利率，其中，台幣保單基本保障門檻利率為 1.80%、高保障門檻為 2.05%；美元保單基本保障門檻利率為 2.99%、高保障門檻為 3.20%；澳幣保單基本保障門檻利率為 2.85%、高保障門檻為 2.85%。

元大人壽利變保單的台幣及美元利變保單之宣告利率均有下修，台幣、美元保單含停售各有 17 張受影響，台幣保單調降幅度約 10-25 個 bps，調降後利率約在 1.9-2.1%；美元保單調降降幅約 40-50 個 bps，調降後利率約在 3-3.2%。

全球人壽也是台幣、美元利變保單宣告利率都有下調，大約調降宣告利率 10-20 個 bps。

台灣人壽合計共下調 76 張保單，包括 3 張在售、73 張停售，其中，美元保單調整後最高宣告利率 3.25%；台幣保單調整後最高宣告利率 2.25%。

整體來說，保險四大新制 7 月上路，使得利變保單的宣告利率更貼近債市利率，然而，今年以來各國央行陸續降息，債市殖利率逼近史上新低水準，也迫使各壽險公司不得不持續調降利變保單宣告利率，因此也讓許多保單停售下架，新商品尚未遞補上來，整個保險市場出現商品青黃不接現象。

業者表示「光以壽險來說，現在市場上賣的，有一半以上都要因應新制而調整，有些公司有幾百張保單要改，這是整個規格、結構性的大變化」，而此現象從第二季就已開始醞釀，不只保單陸續停售，5、6 月也出現保費懸崖，要等下半年新主流商品開始推出後，才能解決此問題，預期下半年壽險業將推出「附保證給付的投資型保單」，可望替代儲蓄險躍升為壽險新主流。