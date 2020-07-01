〈大同股東會〉證交所：公司派說清楚前 股票無限期列全額交割

大同 (2371-TW) 董事改選爭議持續延燒，證交所宣布大同股票明 (2) 日起改列全額交割股，今 (1) 日股價開盤隨即被打入跌停，證交所傍晚召開記者會，副總陳麗卿表示，基於平等對待股東原則，並維護投資人權益，在大同提出具體事證、清楚交代前，將持續列為全額交割股。

大同昨 (30) 日舉行董事改選，公司派以「市場派持有股權未按規定申報」，逕行認定部分股權沒有表決權，導致 5 成以上股東無法參與改選投票，最終公司派順利拿下 9 席董事，成功守住經營權。

對於公司派出招奇襲，引來市場派股東不滿，儘管大同董事長林郭文艷昨天親上火線說明剔除部分股權投票資格緣由，但顯然無法說服主管機關，證交所昨晚宣布，大同股票自 2 日起打入全額交割股。

受此影響，大同股價今天開盤以 18.9 元開出後立刻跌停鎖死，超過 1.1 萬張跌停賣單高掛直到收盤。

陳麗卿說明，將大同股票改列全額交割股，主要是考量大同昨天重訊說明仍無法針對「剔除部分股東投票資格」這部分的法源依據、具體事證清楚說明，基於平等對待股東原則、維護投資人權益，因此將大同改列全額交割，「提醒投資人注意風險」。

陳麗卿表示，大同公司派主張「部分股東所持有的股權沒有投票資格」，但股東持有股權到底有沒有投票資格，以及依據法源都應由相關權責機關認定，而非由公司單方面認定。