〈美股盤後〉華爾街第三季開局樂觀 那指再刷歷史新高

週三 (1 日) 美國 6 月「小非農」ADP 就業報告和製造業數據改善，華爾街對疫苗希望寄予厚望，美股第三季開局樂觀，亞馬遜、Netflix 和特斯拉等科技股領軍大漲，那指再刷歷史新高。

Fed 6 月會議紀要顯示，與會者稱目前的貨幣政策立場仍然適當，但強調有必要加強對未來貨幣政策的前瞻指導。

美國總統川普週三表示，針對新一輪刺激法案，他支持向美國民眾新一輪的直接付款，且規模將比民主黨員要求的更多。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1049 萬例，死亡數突破 51.1 萬例，美國迄今累計確診數超過 263 萬，死亡人數至少 12.7 萬。

目前美國已有超過 12 個州暫停或推遲重啟計畫，過去一週，美國確診激增 40％，世界衛生組織 (WHO) 警告，世界各國可能不得不重新實施封鎖。《美國醫學會內科醫學期刊》上的一份研究顯示，美國冠狀病毒死亡人數被嚴重低估。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 77.91 點，或 0.30%，收 25,734.97 點。

標普 500 指數上漲 15.57 點，或 0.50%，收 3,115.86 點。

那斯達克指數上漲 95.86 點，或 0.95%，收 10,154.63 點。

費城半導體指數下跌 29.47 點，或 1.48%，收 1,966.98 點。

標普 11 大板塊中有 8 大板塊揚升，房地產、公用事業、通訊服務領漲；能源、金融和工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎多收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.35%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.19%；臉書 (FB-US) 上漲 4.62%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.58%。

道瓊 30 檔成分股多收低。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.56%；波音 (BA-US) 下跌 1.53%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.19%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.80%。

費半成份股慘跌。AMD (AMD-US) 下跌 0.06%；美光 (MU-US) 下跌 3.53%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.70%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.57 %；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.34%。

台股 ADR 表現不錯。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.32%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.60%。

焦點個股消息

百年大藥廠輝瑞與合作夥伴 BioNTech 週三 (1 日) 傳出新冠疫苗好消息，兩家公司合作開發的實驗性疫苗 (BNT162b) 首批臨床試驗結果呈積極結果，輝瑞 (PFE-US) 上漲 3.21%，但 BioNTech (BNTX-US) 卻逆勢下滑 3.90%。

鑒於新冠確診數迅速上升，蘋果 (AAPL-US) 計畫本週將重新關閉美國 30 家門市，累計關閉 77 家門市，其股價下跌 0.19% 至每股 364.11 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收漲 3.69% 至每股 1,119.63 美元，再度刷下歷史新高，市值來到 2075.47 億美元。

FedEx (FDX-US) 報告最新財報超乎市場預期，新冠疫情帶動網路購物風潮，抵銷成本攀高和利潤微薄的影響，該公司股價週三上漲 19％。

經濟數據

美國 6 月 ISM 製造業 PMI 報 52.6，預估 49.5，前值 43.1。

美國 6 月 ADP 小非農新增就業人數 (萬人) 報 236.9，預估 245，前值 306.5

美國 ADP 小非農新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Ascent Private Capital Management 全球投資策略師 Tom Hainlin 表示：「市場只是看到重啟計畫與疫情之間持續推拉… 輝瑞取得一些積極的早期臨床數據，但 Google 和花旗等企業都說，將減慢回到辦公室的過程。」

儘管美股上季亮麗表現，SunTrust Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 表示：「我們仍預計未來將是一個動盪不平的過程，儘管目前表現是積極的。好消息是，經過這段消化期，市場正在消化一些過度行為，過高的預期正在重新設定。」

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示：「展望未來，我們可能會在 7 月看到製造業數據持續改善，這將取決於疫情的演變。」