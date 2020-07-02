新冠疫苗早期試驗傳佳績 輝瑞BioNTech股價勁揚

百年大藥廠輝瑞與合作夥伴 BioNTech 週三 (1 日) 傳出新冠疫苗好消息，兩家公司合作開發的實驗性疫苗 (BNT162b) 首批臨床試驗結果呈積極結果。

受此消息激勵，美股盤中時段，輝瑞 (PFE-US) 上漲近 5%，暫報每股 34.23 美元、BioNTech (BNTX-US) 股價狂飆逾 11% 後收斂，暫報每股 70.84 美元。

輝瑞研究隨機對 45 名患者分別接種三劑疫苗或安慰劑。12 名受試者注射 10 毫克劑量、12 名受試者注射 30 毫克劑量、12 名受試者注射 100 毫克劑量、9 名受試者接受安慰劑。100 毫克劑量導致半數患者發燒，故未再度給予第二劑。

3 週後進行第二次注射後，10 毫克組有 8.3% 發燒、30 毫克組則有 75% 發燒。超過 50% 的患者出現發燒和睡眠障礙等副作用，但不嚴重到要住院、殘疾或危及生命。

SARS-CoV-2 引起新冠病毒，BNT162b 疫苗能產生 SARS-CoV-2 抗體，具有中和病毒的能力，受試者當中有些抗體被中和，顯示疫苗似乎在阻止病毒方面起作用，受試者中和抗體的水平是康復患者的 1.8-2.8 倍。

首批臨床數據週三在預印期刊網站 MedRXiv 上披露，目前正接受科學同行評審研究結果。

目前早期研究並未包括孕婦，也沒有提及受試者多樣性，輝瑞稱，未來研究將會擴大受試者規模，採取更加多樣化的研究群體，測試四種不同版本的疫苗中只有一種會進行大規模研究。

輝瑞疫苗研究與開發負責人 Kathrin Jansen 發布聲明：「我們對 BNT162b1 的臨床數據感到鼓舞，BNT162b1 是我們正在評估的四種候選疫苗中的一種，目前已取得初步積極的結果。」

疫苗若實驗成功，輝瑞和 BioNTech 預計將於今年底前生產最多 1 億劑，2021 年底可能生產超過 12 億劑。

米爾肯研究所數據顯示，目前共有 178 種疫苗處於不同的開發階段，Inovio (INO-US)、CanSino、AstraZeneca 和 Moderna (MRNA-US) 等 14 種新冠疫苗正處於人體試驗過程，默克 (MRK-US)、嬌生 (JNJ-US) 和賽諾菲的疫苗也即將加入。