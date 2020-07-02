美國新冠死亡被嚴重低估 蘋果重關美30家門市

隨著美國新冠疫情越趨嚴峻，多州宣布重啟計畫喊卡，蘋果週三 (1 日) 宣布再關 30 家門市，與此同時，一份研究報告顯示，美國新冠死亡人數被嚴重低估。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1049 萬例，死亡數突破 51.1 萬例，美國迄今累計確診數超過 263 萬，死亡人數至少 12.7 萬。

目前美國已有超過 12 個州暫停或推遲重啟計畫，截至週二，美國在過去七天確診激增 40％，平均每日新增確診達 41,132 例，美國週二通報 44,700 例新增確診，是自疫情爆發以來美國單日第二高增幅，而加州和亞利桑那州新增確診刷新高。

鑒於疫情來勢洶洶，蘋果 (AAPL-US) 計畫本週將重新關閉美國 30 家門市，累計關閉 77 家門市，其股價下跌 0.19% 至每股 364.11 美元，成為科技五大巨擎唯一收跌的個股。

與此同時，週三《美國醫學會內科醫學期刊》上的一份研究顯示，美國新冠死亡人數被嚴重低估。

耶魯大學的研究團隊採用美國家衛生統計中心 (National Center for Health Statistics) 的數據，將 3 月 1 日至 5 月 30 日期間，美國超額死亡數與美國每週新冠死亡數、和前幾年同期死亡人數進行比較。

研究人員發現，截至 5 月 30 日的三個月裡，美國總計有 78.1 萬人死亡，比往常數據高出近 19% (約為 12.23 萬人)。而這 122,300 例超額死亡數中，有 95,235 人死於新冠肺炎。

研究人員表示，其餘的超額死亡數可能直接或間接與新冠病毒有關，因為新冠病毒幾乎影響所有體內系統，可能會觸發心臟病和中風，而這些死因可能是由新冠病毒引發。

該研究主要作者、耶魯大學公共衛生學院的流行病學家 Dan Weinberger 表示：「我們的分析表明，官方統計的新冠死亡人數和實際數字大相逕庭，被嚴重低估。」