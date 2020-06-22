〈房產〉低利環境下台灣辦公室、工業用地及物流倉 將成商用不動產焦點

央行第二季理監事聯席會議決議利率不變，延續寬鬆貨幣政策，商仲 CBRE 世邦魏理仕認為，未來幾季內，台灣商用不動產市場主要投資活動將集中在具穩定收益的資產類型，尤以辦公室、工業地產最受青睞，而電子商務的突出表現，將推升投資人對物流不動產的興趣。

央行此次理監事會議決議利率維持不變，雖未進一步調降利率，但上次降息一碼且銀行跟足降息幅度的效果已浮現，五大行庫新承作房貸利率最新統計為 1.381%，創歷史新低，根據信義房屋 (9940-TW) 的購屋意向調查也顯示，上季降息過後有 52% 受訪者認為會增加購屋意願，另外降息過後，租屋的租金成本也明顯大於房貸利息支出，加上國內疫情維持得當與股市止跌回升，帶動近期房市買氣復甦，預料低利環境下，將持續看到市場出現由租轉買的需求與自住客回流。

商用不動產方面，世邦魏理仕研究部觀察，儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，導致今年前 6 月全台商用不動產投資市場交易總額較去年減少 54%。另一方面，土地交易市場受惠建商持續補充土地庫存，上半年全台成交金額逆勢成長 20%，達到 1469 億元。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，觀察過去幾個月，多家建商及保險業者陸續於主要城市買下大面積商業或住宅用地，顯示投資人普遍看好不動產市場未來長期發展，購買意願未因疫情爆發而下降。展望未來數季，本土建商將持續積極獵地，並持續鎖定六都精華地段地塊，整體土地市場可望維持交易熱絡態勢。

世邦魏理仕認為，未來幾季台灣商用不動產市場主要投資活動將集中於具穩定收益的資產類型，尤以辦公室、工業地產最受青睞，而電子商務的突出表現也將推升投資人對物流不動產的興趣。

針對目前面臨嚴峻挑戰的旅館業，投資人興趣低落，且回升跡象不明顯，預料未來數季僅有零星個案成交。鑑於短期內跨境旅遊難以回復，部分旅館業主仍將承受龐大財務壓力，往後數月旅館市場的拋售物件可能變多，地理位置優良的旅館可望吸引機會型投資人及具豐富經驗的旅館業者出手。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，此次新冠疫情不僅觸發電子商務爆量成長，在「中國加一策略」下，促使許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，使得工業及物流地產成為最大受惠市場。預期未來數季該市場投資動能充足，但在買方競逐的情況下，可能導致平均收益水準受到壓縮。