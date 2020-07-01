修改後的美加墨協議週三生效 但爭端風險急增

新的美國、加拿大和墨西哥貿易協議，預計於週三 (1 日) 生效，理論上這應該是新的北美同盟形式，三方共同提升競爭力，但局勢的發展卻讓三方爭端的風險快速上升。

在協議生效之際，川普政府正威脅加拿大，要對鋁徵收新關稅；著名的墨西哥激進工運人士被判入獄，凸顯了對勞工改革的疑慮，這卻是修改後新協議的關鍵議題。

伴隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，分析師表示，美加墨之間發生爭執的風險正在增加。

疫情的衝擊下，美加墨 3 國都陷入嚴重衰退，今年 4 月的商品貿易也寫下 10 年來最差，3 國間的年貿易量，平均約為 1.2 兆美元。

雪城大學經濟學教授 Mary Lovely 表示，即使是在最好的情況下，都很難享受協議的美好成果，更何況這份貿易協議麻煩多多，很可能很快出現爭議，並造成貿易壁壘提高。

困擾美墨加協定 (USMCA) 的問題包括墨西哥的勞工問題，墨西哥總統 Andres Manuel Lopez Obrador 倡議新勞工法，以確保工人組織工會及集體薪資談判能力，但尚留數百項法律問題待解，執行面困難。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，他會及早且頻繁提出爭議案件，確保協議的認真執行。但這也可能造成違約商品大增，及頻繁遭提高關稅。

美國去年在貿易協議談判期間，同意對由加拿大及墨西哥進口的鋼鐵和鋁的關稅豁免，但基於進口量增加，貿易代表辦公室 (USTR) 又在考慮恢復課稅，這將威脅協議。

加拿大總理 Justin Trudeau 對此一發展表達憂心，他在週一表示，若回復課稅，將傷害兩國，並增加美國製造商的原料成本。

另一個爭議可能來自能源領域，墨西哥最近對國有石油公司的保護，引發美國業者的抱怨，加拿大也表達不滿。眾多的爭議，都讓協議的平穩進展變得困難重重。