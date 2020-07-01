這真令人尷尬！Fed出手援助巴菲特

儘管巴菲特 (Warren Buffett) 不需要，也沒有要求聯準會 (Fed) 出面救援，但 Fed 依舊選擇這麼做。

根據 Fed 週日 (28 日) 公布，透過二級市場公司信貸工具 (SMCCF)，他們目前已經買入了幾十家公司發行的債券，而其中就包括市值 4260 億美元的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)。

巴菲特是全球數一數二的富翁，擁有 700 億美元財富，而波克夏擁有的現金和短期投資為 1370 億美元，這個穩健的資產負債表，意味著他們廉價融資毫無問題，也沒有流動性疑慮，完全不需要 Fed 出手。

不過 Fed 仍然購買了波克夏能源部門發行的 580 萬美元債務，還購買了一些藍籌股公司債券，如沃爾瑪 (WMT-US)、波音 (BA-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、可口可樂 (KO-US)、AT&T(T-US) 等。

市場研究公司 Quill Intelligence 的主管 Danielle DiMartino Booth 表示，這真令人尷尬，巴菲特完全不需要 Fed 的支援。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 對此表示，「美國貨幣政策現在又走出了新低」。

科技巨頭也可能是下一個贏家

Fed 在 2008 年推出多種激進政策，當時都被評為「大膽」，但在疫情爆發之初，這些措施都被當成常規工具迅速推出，還包括史上首見購買企業債的行動。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 一直強調，這些緊急的干預行動最終是為惠及所有美國平民，只有讓市場正常運作，企業和家庭才會如常。

具體負責 SMCCF 操作的是紐約 Fed，他們除了公布已購買名單之外，還發布了一個由 794 家公司組成的指數，這些成分公司都符合 Fed 的標準。值得注意的是，亞馬遜、蘋果和 Google 等科技巨頭均列名其中，仍可能是下批購買的目標選項。

依此一計畫，其目的並不是要救援特定企業，而是要確保那些符合信貸標準的企業能夠得到所需的資本，避免大規模破產潮出現。

Cumberland Advisors 董事長、投資長 David Kotok 認為，這是一種非常精明的工具，Fed 想讓一些大型龍頭在經濟上更為活躍，但這種干預，仍可能扭曲資本市場的機能。

Kotok 表示，Fed 想挑選企業贏家，但與此同時，他們自然也將輸家界定出來，未能獲得 Fed 青睞的企業，想要借貸就變得更為困難，贏家和輸家之間的鴻溝也變得愈來愈寬。