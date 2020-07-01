日經：蘋果加班趕進度 力爭5G iPhone手機量產只延後1-2個月

據《日經亞洲評論》報導，蘋果 (AAPL-US) 先前因疫情造成工廠停工，新型號 5G iPhone 的生產大幅延誤，但他們正努力加班，力爭延遲的時間不會超過 1-2 個月。

消息人士稱，在 3 個月前的評估是，5G iPhone 的生產最壞可能要拖到 2021 年，但由於蘋果一直努力追進度，如今已經不太可能拖這麼久。

消息人士表示，目前的進展是，量產可能會延遲數月，但蘋果正在竭盡所能縮短推遲生產的時間，進度較評估還可能超前。

蘋果總部所在地加州，在今年 3 月就受到「居家令」的限制無法開工，為了挽救拖延的進度，蘋果與各大科技巨頭不同，由上個月就要求部分硬體開發團隊返回總部，以盡可能在接近 9 月時發表新款手機。

依據先前媒體取得消息，蘋果今年預計發表 4 款具 5G 功能的新機，包括 5.4 吋、6.1 吋及 6.7 吋 3 種螢幕大小。

其他消息人士表示，即使公司為供應商制定了激進的時間表，情況仍在變化。某些 iPhone 的最終組裝可能會延到 10 月初，如果再往後延也不奇怪，因為最終的設計還未定案，還在進行大量的測試。

蘋果拒絕對此事發表評論。

蘋果今年早前設定了一個雄心勃勃的目標，配合 5G 手機推出，今年要年產 1 億支 iPhone，但受到疫情影響，目標據稱已下調至 8000 萬支，還可能依市場情況再做調整。

蘋果在強調 5G 新機的同時，也相信舊機型銷售仍將健康—包括新款的 iPhone SE，它們於 4 月以 399 美元的價格出售。消息人士說，蘋果還要求供應商，在下半年生產 4500 萬支舊型號手機，以免新 5G iPhone 量產延後。

《日經》指出，蘋果在 6 月底完成了 5G 手機的大部分工程驗證測試，即 EVT，比平時晚了大約 1 個月。