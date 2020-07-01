台、日經貿關係密切 日本第二波境管開放可能納入台灣

《日本經濟新聞》報導，日本政府考慮在 7 月要與台灣、汶萊展開協商，打算開放商務人士進出日本。這也是考量到台灣、汶萊的新冠肺炎 (COVID-19) 感染人數不多，認為重啟經濟交流也不太可能造成疫情擴大之故。

目前日本政府已與越南、泰國等國家展開相關協商，而台灣、汶萊則被列為第二波，目標在入秋之前達成協議。

由於台灣與日本在科技、電子業的商業關係深厚，有許多的日本民間企業都希望該國政府能放寬邊境管制，讓商務人士往返兩地。

過去在 2018 年的時候，有大約 200 萬的日本人到訪台灣，人數僅次於美國的約 350 萬人、韓國的約 300 萬人，以及中國的約 270 萬人。

台灣在截至 6 月 29 日為止，在不統計境外移入案例的情況下，已有 2 個多月時間沒有新增確診。目前也已開放日本等部分國家的旅客入境。

另外在汶萊的情況方面，根據美國約翰霍普金斯大學統計，該國已有超過 1 個半月以上沒有發現新增確診。

此外，人口超過 5 千萬人也只有 3 百多人確診的緬甸，也有希望被列入日本第二波的開放名單。其他還有像是新加坡及馬來西亞，也同樣可能被納入其中。這兩個國家的確診人口比率雖然較日本要來的高，不過由於醫療水準高的關係，疫情也正走向趨緩。

中國、韓國也有可能被日本列入第二波的開放名單。然而日本在出入境時的 PCR 檢測能力有限，難以應付大量人潮。而這也都與外交上的考量有關。

日本政府在上 (6) 月時，已經與泰國、越南、澳洲、紐西蘭進行溝通。而在泰國、越南方面，近期內應該就會出現結果，最快在這個夏天就會放寬出入境管制。