日本4月電子零件出貨額減少16% 歐美封城影響大

日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 於週二 (30 日)，公布日本廠商 4 月份電子零件出貨金額，報年減 16% 至 2627 億日圓。銷往中國的零件出貨雖有增加，而歐美市場則是出現大幅滑落。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，各國多地實施封城，集中於歐美的汽車組裝廠陸續發生減產或停產的情形，都對日本的電子零件出口帶來極大影響。

與今年 3 月時相同，在各個地區的出貨額出現明顯差距。日本 4 月銷往中國的電子零件年增 11%，但是在美洲則是下滑近 6 成，在歐洲也出現腰斬。歐美各國在 4 月實施封城，造成汽車組裝廠稼動率下降。肺炎疫情也同樣影響新車銷售，零件需求陷入低迷。

從產品類別來看，所有零件的出貨量都遜於去年同期。特別是用於鏡頭自動對焦的致動器出現年減 38%，開關也出現年減 47%，滑落幅度驚人。用於 5G 通訊受到市場矚目的高頻零件出現年減 1%，也同樣低於去年同期。

日本連接器大廠日本航空電子工業 (6807-JP) 的公司社長小野原勉，在今年 4 月的財報說明會中提到「車用零件在 4 月之後，會受到需求減少及生產減少兩方面的影響。」

英國研調機構 Omdia 的資深總監南川明推測，今後的零件需求也相當嚴苛。他說道：「截至目前，在新冠肺炎影響下所造成的零件供給不穩，以及遠距工作的普及下，使得資料中心方面的投資活動熱絡，訂單表現也相對穩定。」不過他也說道：「7-9 月時的訂單下滑，進入庫存調整的可能性高。」今後在新冠肺炎的影響下，於商品成品及消費方面恐都會受到影響，零件的市場狀況也恐怕出現惡化。

雖然日本的經濟活動已於近期重啟，工廠稼動率也朝著復甦方向邁進，但是有日本廠商表示「在工廠內確保社交距離等防疫措施需要時間，尚未恢復到以往的稼動情況」，每家工廠的稼動情形也各不相同。市場需求的前景不明，還有憂心第二波疫情的到來，各家廠商也都在摸索面對「新常態」的因應之道。